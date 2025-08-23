В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения

Там уточнили, что воздушная гавань продолжает обслуживать рейсы российских и зарубежных авиакомпаний по факту возможности и очередности.

Кроме того, в Росавиации сообщили о временных ограничениях на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Тамбова.

Ранее стало известно об уничтожении четырех дронов над Тосненским районом Ленобласти и подавлении одного дрона в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

