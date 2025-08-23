В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения
23 августа 202521:31
Временные ограничения ввели в периметре воздушного пространства «Шереметьево», сообщили в аэропорту.
Там уточнили, что воздушная гавань продолжает обслуживать рейсы российских и зарубежных авиакомпаний по факту возможности и очередности.
Кроме того, в Росавиации сообщили о временных ограничениях на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Тамбова.
Ранее стало известно об уничтожении четырех дронов над Тосненским районом Ленобласти и подавлении одного дрона в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
15 мая 2023
