В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения

Временные ограничения ввели в периметре воздушного пространства «Шереметьево», сообщили в аэропорту.

Почти 60 рейсов задержано в аэропорту «Пулково» в Петербурге

Там уточнили, что воздушная гавань продолжает обслуживать рейсы российских и зарубежных авиакомпаний по факту возможности и очередности.

Кроме того, в Росавиации сообщили о временных ограничениях на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Тамбова.

Ранее стало известно об уничтожении четырех дронов над Тосненским районом Ленобласти и подавлении одного дрона в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
