Военкор Коц выступил за вторую волну мобилизации и участие срочников в спецоперации
Военный корреспондент Александр Коц выступил за проведение второй волны призыва в рамках частичной мобилизации и привлечение солдат-срочников для участия в специальной военной операции. Об этом журналист заявил в эфире радио «Комсомольская правда».
«Мне кажется ... что все-таки без второй волны в каком-то виде мобилизации нам обойтись не удастся. <...> Я сторонник того, чтобы в СВО принимали участие, в том числе, и военнослужащие срочной службы. Я не очень понимаю, почему их не задействуют, чем они больше подготовлены, нежели мобилизованные взрослые мужики, которые давным-давно забыли, что такое армия», — высказал мнение Коц.
Военкор отметил, что на любой призыв РФ противник отвечает своей мобилизацией. При этом, считает Коц, военные устают, им «надо отдыхать», и российской армии будет сложно развивать успехи в ходе спецоперации без ощутимого пополнения.
Журналист добавил, что новая волна мобилизации была бы логичной, это «объективная реальность»: ВС России нужны будут резервы, чтобы закреплять достигнутые успехи.
Ранее в Кремле заявили, что официальных данных о возможности второй волны частичной мобилизации сейчас нет.
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