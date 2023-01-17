«До двух миллионов»: Военный эксперт Леонков назвал оптимальное число контрактников

Министр обороны РФ Сергей Шойгу анонсировал «масштабные изменения состава Вооруженных Сил, увеличение их численности, изменение военно-административного деления Российской Федерации» в 2023 – 2026 годах. Леонков считает, что нужно увеличивать численность контрактной армии.

«Год назад говорил, что надо довести контрактную армию сначала до 1,2 миллиона человек, а затем и до двух миллионов. К сожалению, вызовы со стороны Запада растут, страны НАТО увеличивают военные расходы, перераспределяют военные заказы в сторону наступательного вооружения. В некоторых странах даже объявлена частичная мобилизация, увеличение численного состава армий, изменения структур. С 2014 года они обустраивали театр военных действий, самое интересное, что его границы не затрагивают Прибалтику, но идут четко по границе Польши, Чехии, Венгрии, Румынии. Строили оборонительные сооружения, новые базы, теперь все это заполняется людьми, техникой, принимаются законы о легализации наемничества, частных военных компаний. Европа готовится к войне большого масштаба», - сказал Леонков.

Собеседник НСН считает, что при таком раскладе происходящего недальновидно не проводить реформы в российской армии.

«На фоне всего происходящего сохранять то количество численного состава, который был достигнут в результате реформ и секвестров, недальновидно. У нас есть качественное превосходство по многим видам вооружения, но нужны специалисты, которые должны владеть этим оружием. Возлагать все это на срочников тоже недальновидно», - резюмировал Леонков.

Заместитель председателя думского комитета по обороне Юрий Швыткин в беседе с НСН заявил, что он поддерживает проанонсированные Шойгу изменения.

«Подход абсолютно правильный, нужно увеличивать количество военнослужащих, усиливать подразделения сил на определенных направлениях, где сосредотачивается НАТО. Московский и Ленинградский военные округа должны делать большой акцент на сосредоточении сил и средств, чтобы обеспечить безопасность наших столиц», - сказал подчеркнул Швыткин.

Ранее депутат Госдумы, экс-командующий 58-й армией Виктор Соболев в эфире НСН заявил, что радикальная реформа армии, начавшаяся в 2008 году, привела к уничтожению базы мобилизационного развертывания и разгрому военкоматов.

