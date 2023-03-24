Медведев предупредил о возможных последствиях столкновения сильнейших армий мира
Столкновение армий России и США будет иметь «чудовищные» последствия. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.
Как отметил политик, некорректно говорить о том, что американская армия — первая в мире, а российская — вторая.
«Если эти армии начнут войну, как мы будем определять победителя? Совершенно очевидно, что в этом случае победителя не будет», — указал Медведев.
По словам зампреда Совбеза, в случае конфликта «неважно, сколько ракет будет сбито» над США или РФ. Часть из них гарантированно нанесут поражение, и последствия этого будут чудовищными.
Ранее Медведев заявил, что Россия обладает вооружением не хуже американских реактивных систем залпового огня HIMARS, напоминает РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+12 512 / сут.
Умерли
397 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+13 759 / сут.
- Медведев предупредил о возможных последствиях столкновения сильнейших армий мира
- Depeche Mode выпустили первый альбом без Энди Флетчера
- Рогов: ВСУ готовят прорыв линии фронта в районе Орехова
- Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе
- Кандидат в президенты Турции пообещал вывести страну из НАТО
- Красноярский губернатор Усс сообщил, что не знает о местонахождении сына
- Космонавт рассказал, когда состоится полет человека на Марс
- СМИ: Wildberries уладил разногласия со своими партнерами
- Киркоров заявил, что у него болит все тело после пластической операции
- США сомневаются в способности России и Китая создать альтернативу доллару
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru