Медведев предупредил о возможных последствиях столкновения сильнейших армий мира

Как отметил политик, некорректно говорить о том, что американская армия — первая в мире, а российская — вторая.

«Если эти армии начнут войну, как мы будем определять победителя? Совершенно очевидно, что в этом случае победителя не будет», — указал Медведев.

По словам зампреда Совбеза, в случае конфликта «неважно, сколько ракет будет сбито» над США или РФ. Часть из них гарантированно нанесут поражение, и последствия этого будут чудовищными.

Ранее Медведев заявил, что Россия обладает вооружением не хуже американских реактивных систем залпового огня HIMARS, напоминает РИА ФАН.

