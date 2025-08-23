Аэропорт «Пулково» возобновил прием и вылет рейсов
В «Пулково», где более шести часов действовали ограничения, возобновлено обслуживание рейсов, сообщили в Росавиации.
В аэропорту пассажиров обеспечивают всеми услугами по авиационным правилам, рассказали в пресс-службе авиагавани.
Уточняется, что пассажирам предоставили дополнительные места, в том числе складные сиденья и коврики, воду, а семьи с детьми бесплатно размещают в бизнес-салонах при наличии мест.
По словам главного операционного директора «Пулково» Павла Кушниренко, 31 рейс ушел на запасные аэродромы. Он добавил, что на период более двух часов задержаны 52 самолета.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru