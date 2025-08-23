Аэропорт «Пулково» возобновил прием и вылет рейсов

В аэропорту пассажиров обеспечивают всеми услугами по авиационным правилам, рассказали в пресс-службе авиагавани.

Уточняется, что пассажирам предоставили дополнительные места, в том числе складные сиденья и коврики, воду, а семьи с детьми бесплатно размещают в бизнес-салонах при наличии мест.



По словам главного операционного директора «Пулково» Павла Кушниренко, 31 рейс ушел на запасные аэродромы. Он добавил, что на период более двух часов задержаны 52 самолета.

