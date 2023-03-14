«Шок для страны»: В Госдуме раскрыли детали повышения призывного возраста

На этом фоне член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в разговоре с НСН заявил, что у России не хватит мобилизационного резерва для ведения крупномасштабной войны с НАТО. По его словам, необходимо начать восстанавливать базу мобилизационного развертывания и проводить сборы, а военно-учетную специальность в нынешних условиях должны иметь 100% молодых людей.

Нужно все менять: проводить сборы, нужно обучать молодых людей в системе ДОСААФ, в учебных частях и подразделениях. Минимум шесть месяцев они должны обучаться. Можно сказать, что все мужское население определенного возраста – это наш мобилизационный резерв, но качество его какое?», - заявил он.

Увеличение призывного возраста в Вооруженные силы России не повлечет за собой отмену отсрочки для обучающихся в вузах. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на вице-спикера Совета Федерации Юрия Воробьева.

Со своей стороны, основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров заявил в эфире НСН, что изменение призывного возраста больно ударит по социальной и экономической ситуации, это станет ежегодным шоком для страны.

«От этого пострадает социальная ситуация в целом. Сейчас в армию идут вполне созревшие, но еще не включенные ни в социальную, ни в экономическую жизнь молодые люди. Если же призывной возраст поднимут, то включение молодых людей в социальную и экономическую жизнь оттянется еще на три года, они будут позже возвращаться из армии, увеличится возраст социальной передержки. Сейчас ни работодатели, ни сами молодые специалисты не берут на себя повышенные обязательства. До 21 года молодой человек может успеть стать квалифицированным, зачастую незаменимым специалистом, его потеря ударит и по работодателю, и по нему самому», - объяснил он.

Захаров напомнил, что в возрасте до 30 лет молодые люди зачастую уже заводят семьи и должны обеспечивать своих детей, что также будет проблематично.

«К тому же, в 18 лет молодые люди не берут кредиты и не заводят семьи, помня о том, что им скоро идти в армию, а в 21 год кто-то уже женится, кто-то заведет детей, а кто-то возьмет кредит. Возникает резонный вопрос — кто будет кормить детей и выплачивать кредиты? После принятия этого закона мы будем дважды в год испытывать маленькие шоки, хотя они, конечно, будут меньше, чем от мобилизации», — сказал Захаров.

Собеседник НСН добавил, что работодатели после принятия нового закона об увеличении призывного возраста не будут вкладываться в развитие молодых людей.