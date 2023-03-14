«Шок для страны»: В Госдуме раскрыли детали повышения призывного возраста
В Госдуму был внесен проект закона о поэтапном повышении призывного возраста до 2026 года, специалисты оценивают последствия возможного решения.
13 марта в Госдуму был внесен проект закона о поэтапном повышении призывного возраста с 2024 года. Предполагается увеличение возраста с 18 до 21 года, а также повышение предельного – с 27 до 30 лет.
Так, в 2024 году призывной возраст составит от 19 до 30 лет, в 2025 – от 20 до 30, с 1 января 2026 года – от 21 до 30 лет.
При желании россияне, достигшие 18 лет после 1 января 2024 года, могут быть зачислены на военную службу ранее наступления призывного возраста. Для этого они должны будут подать специальное заявление. Уточняется, что военную службу смогут пройти и пребывающие в запасе граждане в возрасте 27-30 лет, которые ранее ее не проходили, не имея на то законных оснований – все опять же будет зависеть от их желания.
Законопроект был внесен главой комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым и его заместителями Андреем Красовым и Юрием Швыткиным.
Авторы поясняют, что это решение позволит юношам получить среднее общее, профессиональное или даже высшее образование, а школьникам и студентам не придется получать отсрочки.
Также предполагается, что расходы бюджета, которые необходимы для медосвидетельствования призывников, получающих общее или среднее профессиональное образование, будут сокращаться – почти на 640 миллионов рублей в год.
Депутат Госдумы Андрей Картаполов отметил, что главная экономия будет заключаться в отсутствии необходимости заново обучать призывников, передает РБК. По его словам, в армию будут приходить призывники, имеющие специальность.
Картаполов отметил, что в Думе не видят минусов от инициативы. Такая мера позволит повысить качество призывного состава.
Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в разговоре с НСН ранее сообщал, что законопроект о повышении призывного возраста скоро будет принят.
«Переходный период будет. Вопрос в том, что в этом году будет уже принят данный законопроект. Возраст будет повышен. Еще раз хочу подчеркнуть, что это абсолютно правильное решение. Думаю, все это пойдет уже с осеннего призыва. Это более зрелые ребята, им будет не до драк. Они имеют жизненный опыт и так далее, им не до детского баловства, как неуставщина», - сказал Швыткин.
Также он добавил, что соответствующие изменения требуют изменить и законодательную базу. Этим вопросом депутаты, как и обещали, занялись весной.
Ранее глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов порассуждал о мобилизационном резерве страны. Он отметил, что действующая система формирования мобилизационного резерва отвечает запросам государства, но при этом страна не сможет обойтись только этим резервом при масштабной войне.
На этом фоне член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в разговоре с НСН заявил, что у России не хватит мобилизационного резерва для ведения крупномасштабной войны с НАТО. По его словам, необходимо начать восстанавливать базу мобилизационного развертывания и проводить сборы, а военно-учетную специальность в нынешних условиях должны иметь 100% молодых людей.
Нужно все менять: проводить сборы, нужно обучать молодых людей в системе ДОСААФ, в учебных частях и подразделениях. Минимум шесть месяцев они должны обучаться. Можно сказать, что все мужское население определенного возраста – это наш мобилизационный резерв, но качество его какое?», - заявил он.
Увеличение призывного возраста в Вооруженные силы России не повлечет за собой отмену отсрочки для обучающихся в вузах. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на вице-спикера Совета Федерации Юрия Воробьева.
Со своей стороны, основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров заявил в эфире НСН, что изменение призывного возраста больно ударит по социальной и экономической ситуации, это станет ежегодным шоком для страны.
«От этого пострадает социальная ситуация в целом. Сейчас в армию идут вполне созревшие, но еще не включенные ни в социальную, ни в экономическую жизнь молодые люди. Если же призывной возраст поднимут, то включение молодых людей в социальную и экономическую жизнь оттянется еще на три года, они будут позже возвращаться из армии, увеличится возраст социальной передержки. Сейчас ни работодатели, ни сами молодые специалисты не берут на себя повышенные обязательства. До 21 года молодой человек может успеть стать квалифицированным, зачастую незаменимым специалистом, его потеря ударит и по работодателю, и по нему самому», - объяснил он.
Захаров напомнил, что в возрасте до 30 лет молодые люди зачастую уже заводят семьи и должны обеспечивать своих детей, что также будет проблематично.
«К тому же, в 18 лет молодые люди не берут кредиты и не заводят семьи, помня о том, что им скоро идти в армию, а в 21 год кто-то уже женится, кто-то заведет детей, а кто-то возьмет кредит. Возникает резонный вопрос — кто будет кормить детей и выплачивать кредиты? После принятия этого закона мы будем дважды в год испытывать маленькие шоки, хотя они, конечно, будут меньше, чем от мобилизации», — сказал Захаров.
Собеседник НСН добавил, что работодатели после принятия нового закона об увеличении призывного возраста не будут вкладываться в развитие молодых людей.
Ранее, 21 декабря прошлого года, министр обороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны сообщил, что при комплектовании вооруженных сил необходимо поэтапно увеличить возраст призыва с 18 до 21 года.
Позднее, 12 января, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что концептуально президент РФ Владимир Путин поддерживает идею повышения призывного возраста.
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