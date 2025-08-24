Спасатель рассказал о падении вертолета на пике Победы при спасении Наговициной
Во время спасения российской альпинистки Натальи Наговициной на пике Победы в Киргизии упал вертолет, сообщают «Известия» со ссылкой на главу спасательной экспедиции Александра Семенова.
По его словам, это произошло на высоте 4900 метров из-за погодных условий. Экипаж машины получил различные травмы, однако спасателям удалось помочь спуститься двум альпинистам из группы, где находилась и Наговицина.
Семенов отметил, что альпинистка пыталась спуститься с пика вместе со своим напарником, однако произошел срыв. Мужчина сумел помочь спуститься женщине только до камня «Птица».
Ранее стало известно, что застрявшая на пике Победы со сломанной ногой российская альпинистка, предварительно, скончалась, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Спасатель рассказал о падении вертолета на пике Победы при спасении Наговициной
- В Армению возвращаются сотни фур с сельхозпродукцией для России
- СМИ: Послевоенное восстановление Украины обойдется Западу более чем в $500 млрд
- Стубб: Отношения России и Финляндии восстановятся после окончания СВО
- Десятки украинских беспилотников сбиты в небе над регионами РФ
- Аэропорт «Пулково» возобновил прием и вылет рейсов
- В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения
- В России появятся комиксы по мотивам сериалов
- ПВО сбили дрон, летевший на Москву
- Криштиану Роналду первым в истории забил по 100 голов за четыре разных клуба
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru