Спасатель рассказал о падении вертолета на пике Победы при спасении Наговициной

По его словам, это произошло на высоте 4900 метров из-за погодных условий. Экипаж машины получил различные травмы, однако спасателям удалось помочь спуститься двум альпинистам из группы, где находилась и Наговицина.

Семенов отметил, что альпинистка пыталась спуститься с пика вместе со своим напарником, однако произошел срыв. Мужчина сумел помочь спуститься женщине только до камня «Птица».

Ранее стало известно, что застрявшая на пике Победы со сломанной ногой российская альпинистка, предварительно, скончалась, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

