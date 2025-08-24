В Армению возвращаются сотни фур с сельхозпродукцией для России

Сотни фур Армении с сельскохозяйственной продукцией для России, которые направлялись через Грузию, возвращаются назад, заявил в соцсетях депутат парламента республики Гарник Даниелян.

Россельхознадзор направит специалистов в Армению из-за проблем с экспортом цветов

По его словам, перевозчики сообщают, что им не дают объяснений. Известно только, что это связано с фитосанитарией. Отмечается, что аграрии несут убытки.

До этого Армения приостановила поставки российского газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
