В Армению возвращаются сотни фур с сельхозпродукцией для России
24 августа 202502:01
Сотни фур Армении с сельскохозяйственной продукцией для России, которые направлялись через Грузию, возвращаются назад, заявил в соцсетях депутат парламента республики Гарник Даниелян.
По его словам, перевозчики сообщают, что им не дают объяснений. Известно только, что это связано с фитосанитарией. Отмечается, что аграрии несут убытки.
До этого Армения приостановила поставки российского газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
