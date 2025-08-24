Стубб: Отношения России и Финляндии восстановятся после окончания СВО

Отношения между Москвой и Хельсинки восстановятся после окончания конфликта вокруг Украины, сообщил общественному вещателю Yle финский лидер Александер Стубб.

СМИ: Стубб хотел доказать Трампу, что Россия — не великая держава

По словам главы государства, новые отношения с Россией будут носить очень практичный характер.

Ранее президент Финляндии сообщил, что однажды ему удалось избежать проблем в российском аэропорту, так как он показал сотрудникам номер министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / AP
ТЕГИ:РоссияФинляндия

Горячие новости

Все новости

партнеры