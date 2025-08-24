СМИ: США продадут Украине 3350 ракет дальностью до 450 км
Американские власти приняли решение продать Киеву 3350 ракет дальностью действия до 450 километров, сообщает The Wall Street Journal.
По данным издания, администрация президента США Дональда Трампа одобрила продажу ракет увеличенного радиуса атаки, которые должны поступить в распоряжение Украины в течение шести недель.
Объем пакета помощи оценивается в 850 млн долларов, в него вошли и «иные предметы». Известно, что большую часть финансирования взяла на себя Европа.
Ранее главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что пункт о размещении на Украине дальнобойных ракет должен быть включён в гарантии безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
