СМИ: США продадут Украине 3350 ракет дальностью до 450 км

Американские власти приняли решение продать Киеву 3350 ракет дальностью действия до 450 километров, сообщает The Wall Street Journal.

В Пентагоне допустили прямой конфликт США и России при эскалации на Украине

По данным издания, администрация президента США Дональда Трампа одобрила продажу ракет увеличенного радиуса атаки, которые должны поступить в распоряжение Украины в течение шести недель.

Объем пакета помощи оценивается в 850 млн долларов, в него вошли и «иные предметы». Известно, что большую часть финансирования взяла на себя Европа.

Ранее главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что пункт о размещении на Украине дальнобойных ракет должен быть включён в гарантии безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

