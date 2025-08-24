СМИ: США продадут Украине 3350 ракет дальностью до 450 км

По данным издания, администрация президента США Дональда Трампа одобрила продажу ракет увеличенного радиуса атаки, которые должны поступить в распоряжение Украины в течение шести недель.

Объем пакета помощи оценивается в 850 млн долларов, в него вошли и «иные предметы». Известно, что большую часть финансирования взяла на себя Европа.

Ранее главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что пункт о размещении на Украине дальнобойных ракет должен быть включён в гарантии безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

