Десятки украинских беспилотников сбиты в небе над регионами РФ
24 августа 202501:03
Система ПВО России за вечер 23 августа сбила 57 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщает Минобороны РФ.
Беспилотники ликвидировали над территориями Брянской, Калужской, Смоленской, Курской, Ленинградской, Тверской, Новгородской, Орловской, Тамбовской областей, Московского региона, Республики Чувашия и акваторией Черного моря.
Ранее в петербургском аэропорту «Пулково» 59 рейсов было задержано и 20 отменено, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Послевоенное восстановление Украины обойдется Западу более чем в $500 млрд
- Стубб: Отношения России и Финляндии восстановятся после окончания СВО
- Десятки украинских беспилотников сбиты в небе над регионами РФ
- Аэропорт «Пулково» возобновил прием и вылет рейсов
- В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения
- В России появятся комиксы по мотивам сериалов
- ПВО сбили дрон, летевший на Москву
- Криштиану Роналду первым в истории забил по 100 голов за четыре разных клуба
- МВД сообщило о взрывном росте звонков мошенников по сотовой связи
- МВД: Блогер Маркарян прятался в багажнике автомобиля
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru