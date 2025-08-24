Десятки украинских беспилотников сбиты в небе над регионами РФ

Система ПВО России за вечер 23 августа сбила 57 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщает Минобороны РФ.

В Краснодарском крае обнаружили обломки беспилотников

Беспилотники ликвидировали над территориями Брянской, Калужской, Смоленской, Курской, Ленинградской, Тверской, Новгородской, Орловской, Тамбовской областей, Московского региона, Республики Чувашия и акваторией Черного моря.

Ранее в петербургском аэропорту «Пулково» 59 рейсов было задержано и 20 отменено, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:Российская АрмияАтакаВСУБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры