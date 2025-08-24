СМИ: Послевоенное восстановление Украины обойдется Западу более чем в $500 млрд

Западным странам придется вложить свыше $500 млрд в восстановление Украины после завершения конфликта, сообщает The American Conservative.

По данным издания, инвестиции будут сопровождаться стремлением выкачать из Киева «любые блага». Мир не приведет к окончанию проблем для Восточной Европы. Это огромные деньги, и Запад собирается вложить большую часть капитала, указывает журнал.

Ранее США исключили участие российских компаний в восстановлении Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаЕвросоюз

