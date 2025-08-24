СМИ: Послевоенное восстановление Украины обойдется Западу более чем в $500 млрд
24 августа 202501:38
Западным странам придется вложить свыше $500 млрд в восстановление Украины после завершения конфликта, сообщает The American Conservative.
По данным издания, инвестиции будут сопровождаться стремлением выкачать из Киева «любые блага». Мир не приведет к окончанию проблем для Восточной Европы. Это огромные деньги, и Запад собирается вложить большую часть капитала, указывает журнал.
Ранее США исключили участие российских компаний в восстановлении Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
