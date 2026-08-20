Нечем крыть: ВС РФ снова разбомбили военные склады в Киеве
Военные РФ нанесли удары по нескольким объектам производства дронов, на которые делает ставку Украина из-за невозможности перехватывать российские ракеты.
На фоне того, как Украина демонстративно делает ставку на беспилотники в ходе СВО, российские военные в ночь на 20 августа нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности, транспортно-логистическому центру и складам в Киеве и Киевской области, сообщили в Минобороны РФ.
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЦЕЛИ
Как следует из заявления ведомства, в результате атаки российские военные поразили промышленное предприятие ООО «Файер Поинт», на котором производят компоненты для ударных беспилотников большой и средней дальности. Кроме того атаке подверглись такие цели как торгово-складской комплекс компании «Укрспецсистемс», ГП «Антонов» и склад боеприпасов, на которых производились либо хранились БПЛА, включая тип «Баба-Яга».
Среди целей поражения в Киевской области – транспортно-логистический центр Мартусовка и склад горюче-смазочных материалов Броварах. При этом вечером 19 августа атаке также подверглись склады с военным имуществом в портах «Черноморск» и «Южный».
Одновременно с этим за прошедшую ночь, по данным Минобороны, дежурные силы ПВО перехватили или уничтожили 726 украинских беспилотника над территориями ряда областей, включая Астраханскую, Белгородскую, Брянскую, Волгоградскую, Калужскую и Курскую. Также дроны уничтожили над Краснодарским краем, Крымом, Татарстаном и над акваториями Азовского и Черного морей.
БЕСПИЛОТНАЯ СТАВКА
Ранее на неделе военное ведомство также сообщало о том, что за сутки российские силы ПВО сбили 1671 ударный беспилотник самолетного типа: атаки становятся всё более массовыми. Как сообщал НСН основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев, сегодня в России создается масштабная противодронная структура, которая начнет демонстрировать ощутимые результаты не раньше, чем через полгода.
«На территории России сейчас создается региональная система обнаружения этих беспилотников, их сопровождения и уничтожения. Это противодронная структура в масштабе всей страны, которая должна защищать нас со всех сторон, потому что дроны могут вылетать, например, из Прибалтики. Средств разработано достаточно, остается их масштабировать, установить во всех необходимых зонах и отправить под управление единого программного обеспечения, в том числе с элементами искусственного интеллекта. Чтобы эту систему завершить, чтобы она начала приносить ярко выраженные плоды, потребуется не менее полугода», — объяснил он.
При этом военный корреспондент Александр Коц в своем канале в мессенджере «Макс» отмечал, что Киев намеренно делает ставку на беспилотные технологии, потому противник особенно заинтересован в наращивании производства БПЛА. При этом в решении этой задаче Украине помогает вся оборонная промышленность Европы.
«БПЛА выпускается все больше, их устройство становится все сложнее. И эта украинская тактика вполне логична. Противник не способен переломить ситуацию на поле боя, поэтому делает то, что у него более-менее получается – бьет по нашим тылам», - написал Коц.
Вместе с тем он уточнил, что количество запускаемых беспилотников также свидетельствует об отличной работе российских средств ПВО, которая блокирует большую часть угроз.
«Мы, в свою очередь, запускаем по Украине гораздо меньше "Гераней". Но нам и не нужно поднимать в воздух полторы тысячи дронов, чтобы поразить цели на Украине. ВСУ сегодня испытывают острую нехватку боекомплекта для зенитно-ракетных комплексов. Как результат – российские БПЛА им сбивать попросту нечем», - добавил военкор.
БЕЗ ПЕРЕХВАТА
Одновременно с этим президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN сообщал, что Киеву было бы достаточно 5% от имеющихся у США запасов ракет для систем Patriot, чтобы «пережить зиму». По его словам, в этом году у Киева «в два с половиной раза меньше перехватчиков, чем было в 2025 году».
Однако, по данным телеканала, кризис в поставках ракет для Patriot был спровоцирован их активным использованием на Ближнем Востоке.
Мировой кризис в поставках ракет для Patriot был спровоцирован их активным использованием на Ближнем Востоке, часто для противодействия атакам дешевых иранских БПЛА, отмечает CNN. Украинский военный сказал журналистам: «Мы предсказывали, что у нас будут проблемы. Мы были очень шокированы тем, сколько ракет они запустили одновременно… Тех самых, которые мы могли бы использовать против российских баллистических ракет», — сказал он.
На фоне подобной ситуации глава МИД Польши Радослав Сикорский в начале августа заявлял, что страна готова обсудить вопрос уничтожения ракет в небе над Украиной. Он также подчеркивал, что у Киева сейчас «нет возможности противостоять российским баллистическим ракетам».
Однако экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ, генерал-лейтенант Айтеч Бижев рассказал НСН, что в Польше нет достаточного количества обученных пилотов и самолетов для помощи Киеву в отражении российских атак.
«Никакой защиты Западной Украины польскими средствами ПВО быть не может. У Польши нет ни обученных пилотов, ни нужного количества самолетов. На бумаге все гладко и хорошо, но на практике эффективность 0,2-0,3 из 10. На создание такой системы может понадобиться два-три года. Это полный блеф, о котором говорят те, кто в этом не разбирается», - уточнил он.
Ранее президент США Дональд Трамп также отклонил просьбу Зеленского о поставке нескольких сотен дополнительных перехватчиков. По словам американского лидера, это связано с ограниченностью резервов США: боеприпасы необходимо сохранять для обеспечения защиты собственных войск и союзников, напоминает «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Росатом» продолжает строительство новых энергоблоков АЭС в Иране
- Главных тренеров юношеских «Авангарда» и «Салавата Юлаева» отстранили за драку
- Карасин: Настал период «продвижения вперед» в переговорах с США по Украине
- При атаке украинских БПЛА на Татарстан есть пострадавшие
- Кнопка смирения: К чему приведет усложнение установки приложений на Android
- В России не сдавшие ГИА школьники смогут бесплатно пройти профобучение
- Нечем крыть: ВС РФ снова разбомбили военные склады в Киеве
- Китай нарастил импорт российской пшеницы в 243 раза
- В Барнауле двое детей пострадали при падении чаши аттракциона
- Посол КНР заявил о желании Японии интегрироваться в НАТО