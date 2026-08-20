ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЦЕЛИ

Как следует из заявления ведомства, в результате атаки российские военные поразили промышленное предприятие ООО «Файер Поинт», на котором производят компоненты для ударных беспилотников большой и средней дальности. Кроме того атаке подверглись такие цели как торгово-складской комплекс компании «Укрспецсистемс», ГП «Антонов» и склад боеприпасов, на которых производились либо хранились БПЛА, включая тип «Баба-Яга».

Среди целей поражения в Киевской области – транспортно-логистический центр Мартусовка и склад горюче-смазочных материалов Броварах. При этом вечером 19 августа атаке также подверглись склады с военным имуществом в портах «Черноморск» и «Южный».

Одновременно с этим за прошедшую ночь, по данным Минобороны, дежурные силы ПВО перехватили или уничтожили 726 украинских беспилотника над территориями ряда областей, включая Астраханскую, Белгородскую, Брянскую, Волгоградскую, Калужскую и Курскую. Также дроны уничтожили над Краснодарским краем, Крымом, Татарстаном и над акваториями Азовского и Черного морей.