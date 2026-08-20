Финансист: Петербург заработает на концертах Канье Уэста до 2 млрд рублей

«Учитывая вместимость арены, то общие траты россиян превысят 3-3,5 миллиарда рублей. При этом это минимальная граница, в базовых расчетах она достигнет даже 5 миллиардов рублей», - отметил Родин.

Половина этой суммы - стоимость билетов, она отойдет организаторам, и Петербург в базовом прогнозе может рассчитывать на дополнительные 1,5-2 млрд рублей. Как отметил Родин, в период проведения концерта вырастет прибыль ресторанного бизнеса, отелей, транспорта и магазинов. Вместе с тем приток средств в город компенсируется тратами на обеспечение безопасности, которое проводят за счет бюджета.

Ранее стало известно, что концерты Канье Уэста пройдут 10 и 11 октября на петербургской «Газпром-Арене», напоминает Ura.ru.

