Финансист: Петербург заработает на концертах Канье Уэста до 2 млрд рублей

Концерты американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге принесут экономике города до 2 млрд рублей, считает финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, эффект от выступлений ощутит бизнес, так как любое крупное мероприятие обеспечивает город проведения большим туристическим потоком.

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«Учитывая вместимость арены, то общие траты россиян превысят 3-3,5 миллиарда рублей. При этом это минимальная граница, в базовых расчетах она достигнет даже 5 миллиардов рублей», - отметил Родин.

Половина этой суммы - стоимость билетов, она отойдет организаторам, и Петербург в базовом прогнозе может рассчитывать на дополнительные 1,5-2 млрд рублей. Как отметил Родин, в период проведения концерта вырастет прибыль ресторанного бизнеса, отелей, транспорта и магазинов. Вместе с тем приток средств в город компенсируется тратами на обеспечение безопасности, которое проводят за счет бюджета.

Ранее стало известно, что концерты Канье Уэста пройдут 10 и 11 октября на петербургской «Газпром-Арене», напоминает Ura.ru.

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ФОТО: ТАСС / RAMON VAN FLYMEN / EPA
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