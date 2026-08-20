ЯДЕРНЫЕ СТРЕМЛЕНИЯ

Помимо прочего Россия и Китай будут решительно выступать против стремления Японии обрести ядерное оружие. При этом, если в Токио решатся на такой шаг, это нарушит стратегический баланс в Северо-Восточной Азии, и тогда гонка ядерных вооружений в регионе может вспыхнуть в любой момент.

По словам посла КНР в Москве, Япония к данному моменту накопила несколько десятков тонн плутония. Подобного количества достаточно для изготовления около 5,5 тыс. ядерных боеголовок. Также отмечается, что в хранилищах отработанного ядерного топлива содержится дополнительно 191 тонн невыделенного плутония.

«При наличии желания и соответствующих возможностей превращение Японии в ядерную державу уже не выглядит фантастикой», - сказал Чжан Ханьхуэй.