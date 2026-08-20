Ядерные амбиции: Китай и КНДР встревожены японским милитаризмом
Китай вслед за КНДР предупредил о том, что по мере наращивания военной мощи в Японии возрастает и риск дисбаланса сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Китай, как и РФ, считает итоги Второй мировой войны касательно Японии неоспоримыми, подчеркнул посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй. В статье для ТАСС он отметил, что страны готовы решительно противостоять любым ошибочным действиям и высказываниям, которые направлены на пересмотр истории японской колониальной агрессии.
ЯДЕРНЫЕ СТРЕМЛЕНИЯ
Помимо прочего Россия и Китай будут решительно выступать против стремления Японии обрести ядерное оружие. При этом, если в Токио решатся на такой шаг, это нарушит стратегический баланс в Северо-Восточной Азии, и тогда гонка ядерных вооружений в регионе может вспыхнуть в любой момент.
По словам посла КНР в Москве, Япония к данному моменту накопила несколько десятков тонн плутония. Подобного количества достаточно для изготовления около 5,5 тыс. ядерных боеголовок. Также отмечается, что в хранилищах отработанного ядерного топлива содержится дополнительно 191 тонн невыделенного плутония.
«При наличии желания и соответствующих возможностей превращение Японии в ядерную державу уже не выглядит фантастикой», - сказал Чжан Ханьхуэй.
С 1960-х годов Токио придерживается трех принципов неядерной обороны: не обладать ядерным оружием, не производить его и не допускать размещения на территории Японии. Однако это единственная страна вне списка ядерных держав, которая масштабной технологией промышленной переработки отработанного ядерного топлива.
По данным отчета Управления по политике в области атомной энергетики Кабинета министров Японии, большая часть принадлежащего стране отделенного плутония хранится за пределами страны. Уточняется, что на конец 2024 года в самой Японии находились около 8,6 т, еще 35,8 т расположены в Великобритании и Франции.
МИЛИТАРИСТСКИЙ КУРС
Среди других тревожных сигналов Китай зафиксировал и то, что Япония, уже переоборудует военные корабли в авианосцы, а также разрабатывает ракеты средней и большой дальности. Отдельные опасения КНР связаны с тем, что Токио в течение длительного времени поддерживает связи с сепаратистскими элементами Тайваня.
На стремление Токио воскресить дух милитаризма обратили внимание не только в Китае. Так, заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, пригрозила Японии немедленным уничтожающим ударом в случае попытки военной экспансии. По ее словам, наращивание военной мощи в этой стране является фактором, который провоцирует риск дисбаланса сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Потому Пхеньян уже рассматривает Токио как потенциальную военную цель, учитывая варианты сдерживания и подавления угрозы со стороны Японии в своей военной стратегии.
В начале августа она также критиковала усиление военного потенциала Японии, и заявляла, что в КНДР готовы принять дополнительные военные меры. Среди причин для беспокойства Ким Ё Чжон тогда отмечала испытания крылатых ракет Tomahawk, участие японских сил самообороны в совместных учениях с США на Филиппинах и развертывание новых ракетных систем.
ВОПРОС ОСТРОВОВ
Ранее Япония выразила России решительный протест из-за визита президента РФ Владимира Путина на курильский остров Итуруп. Из заявления, опубликованного японским МИД, следует, что в Токио убеждены: так называемые северные территории - южная часть Курильских островов, в том числе Итуруп – являются исконно японскими «с исторической и юридической точек зрения». Курильские острова были включены в состав СССР после Второй Мировой войны, они относятся к Сахалинской области России. При этом Япония регулярно оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира и островов Малой Курильской гряды.
Как объяснил НСН старший научный сотрудник Центра японских исследований института Китая и современной Азии РАН Олег Казаков, подобные заявления не столько признак эскалации, сколько следование устоявшейся дипломатической традиции.
«Я не думаю, что есть какой‑то конфликт: это просто обмен некими заявлениями, который, с одной стороны, может принести некое осознание — Японией, что Россия продолжает быть актором в Азиатско‑Тихоокеанском регионе, продолжает заниматься усилением своего Тихоокеанского флота, позиционирует себя как морская держава и является одним из ключевых акторов региональной безопасности. Думаю, этот вопрос может быть осмыслен японской стороной. В Японии будут изучаться и анализироваться цели визита Путина на Итуруп», — сказал собеседник НСН.
При этом официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала проблему Курильских островов искусственно навязанной Японии. По ее словам, этот вопрос сегодня не имеет никакого отношения к взаимодействию Москвы и Токио. Дипломат также назвала протест Токио после посещения президентом России Владимиром Путиным курильского острова Итуруп «следованием ритуалу».
На фоне подобных новостей официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь также заявил, что КНР призывает Японию соблюдать международный порядок, который был установлен по итогам Второй мировой войны.
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