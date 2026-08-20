В России не сдавшие ГИА школьники смогут бесплатно пройти профобучение

Не сдавшие Государственную итоговую аттестацию результаты выпускники девятых классов смогут пройти профессиональное обучение по программам подготовки рабочих и служащих бесплатно. Об этом сообщает RT со ссылкой на Минпросвещения.

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На бесплатное обучение также могут рассчитывать выпускники, получившие неудовлетворительные результаты на ГИА.

При этом девятиклассники сохранят возможность продолжить учиться по программе основного общего образования.

Ранее замминистра просвещения Ольга Колударова рассказала, что оценка за поведение в школе не повлияет на допуск к ГИА.

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