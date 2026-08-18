Военный эксперт рассказал, какими беспилотниками Украина пыталась атаковать Москву

Как отметил собеседник издания, Киев, как правило, применяет для ударов FP-1 и FP-2.

«Это уменьшенные «Байрактары»... Также беспилотники «Бобер» применяются [по Москве]», — подчеркнул Кнутов.

Как отметил эксперт, дроны типа FP «выглядят так, будто летят задом наперед». По словам Кнутова, вероятнее всего, именно эти БПЛА были использованы при попытке очередного налета на столичный регион 18 августа. Специалист указал, что «Бобры» в последнее время используются украинскими боевиками в меньшей степени.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в сторону города и Московской области летели 637 дронов ВСУ, 197 из них уничтожили непосредственно над столичным регионом, пишет «Радиоточка НСН».

