Депутат убежден, что Киев пытается дестабилизировать ситуацию в РФ и принудить Москву к переговорам, однако любое временное перемирие нужно Западу и Украине исключительно для обмана, наращивания поставок оружия и подготовки нового витка эскалации.

Политик также указал на то, что западные поставки вооружений не успевают за потребностями фронта, украинская система ПВО не работает, а ВСУ несут колоссальные потери. По его оценке, впереди Украину ждет крайне тяжелая зима, которую «страна пережить не сможет».

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин ранее заявил, что действия Зеленского не оставляют России выбора, кроме необходимости продолжать специальную военную операцию, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

