Украинская компания построит в Литве завод боеприпасов
Завод по производству боеприпасов по стандартам НАТО будет построен украинской компанией «Днепровский энергомеханический завод» (DEMZ) в Литве. Об этом сообщает RT.
Как указали в Министерстве экономики и инноваций республики, подписи под крупным инвестиционным соглашением поставили глава ведомства Эдвинас Грикшас и представитель DEMZ.
Строительство предприятия планируется начать осенью. Уточняется, что основным рынком сбыта боеприпасов станут украинские Вооружённые силы (ВСУ), а вторичным — оборонные потребности союзников прибалтиской страны.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал «потенциальными целями» европейские предприятия, задействованные в производстве беспилотников для Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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