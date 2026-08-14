Украинская компания построит в Литве завод боеприпасов

Завод по производству боеприпасов по стандартам НАТО будет построен украинской компанией «Днепровский энергомеханический завод» (DEMZ) в Литве. Об этом сообщает RT.

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Как указали в Министерстве экономики и инноваций республики, подписи под крупным инвестиционным соглашением поставили глава ведомства Эдвинас Грикшас и представитель DEMZ.

Строительство предприятия планируется начать осенью. Уточняется, что основным рынком сбыта боеприпасов станут украинские Вооружённые силы (ВСУ), а вторичным — оборонные потребности союзников прибалтиской страны.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал «потенциальными целями» европейские предприятия, задействованные в производстве беспилотников для Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/EPA
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