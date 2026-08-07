Как семечки: В России пригрозили сбивать польские истребители над Украиной
Польские средства ПВО не смогут помочь Украине, сказал НСН Айтеч Бижев.
В Польше нет достаточного количества обученных пилотов и самолетов для помощи Киеву в отражении российских атак, заявил в беседе с НСН экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ, генерал-лейтенант Айтеч Бижев.
В Польше необходимо обсудить вопрос уничтожения ракет в небе над Украиной. Об этом заявил глава МИД республики Радослав Сикорский, его слова приводит издание PAP. По его словам, это тема для серьезной дискуссии, поскольку у Украины сейчас «нет возможности противостоять российским баллистическим ракетам». Бижев допустил, что Польша не сможет помочь Киеву в данном вопросе.
«Была единая объединенная система ПВО Варшавского договора, которая развалилась с прекращением договора. Средства ПВО Польши сейчас никакие, у них локальная разорванная противовоздушная оборона. Отдельные объекты охраняются американскими Patriot и другими средствами западных стран. Все, что у них есть, осталось от СССР. Думаю, они и это отдали Украине, и российские вооруженные силы все давно перемолотили. Никакой защиты Западной Украины польскими средствами ПВО быть не может. У Польши нет ни обученных пилотов, ни нужного количества самолетов. На бумаге все гладко и хорошо, но на практике эффективность 0,2-0,3 из 10. На создание такой системы может понадобиться два-три года. Это полный блеф, о котором говорят те, кто в этом не разбирается», - сказал он.
Как добавил собеседник НСН, если польские истребители начнут сбивать российские ракеты с территории Украины, это сделает их законной целью для российских военных.
«В советское время западную Украину прикрывал львовский корпус противовоздушной обороны. Все что есть там есть сейчас, остатки восьмой отдельной армии ПВО СССР. Средства ПВО у них не изменились, но наши средства нападения изменились. Никакая польская авиация не сможет перехватить «Искандеры», «Цирконы», «Кинжалы» - гиперзвуковые ракеты с огромными скоростями. Польские летчики моргнуть глазом не успеют. Если польские истребители будут сбивать наши ракеты с территории Украины, они станут законной целью для наших средств противовоздушной обороны. Их наши операторы и офицеры наведения будут щелкать как семечки. На экране не написано, самолет польский или украинский. Если он не опознан, это добыча и законная цель», - объяснил он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что партнеры Киева в три раза сократили объемы поставляемых ему ракет для средств ПВО. При этом член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков связал подобные действия Вашингтона с опасениями американских властей о нехватке этих ракет в США, напоминает «Радиоточка НСН».
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