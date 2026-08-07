В Польше необходимо обсудить вопрос уничтожения ракет в небе над Украиной. Об этом заявил глава МИД республики Радослав Сикорский, его слова приводит издание PAP. По его словам, это тема для серьезной дискуссии, поскольку у Украины сейчас «нет возможности противостоять российским баллистическим ракетам». Бижев допустил, что Польша не сможет помочь Киеву в данном вопросе.

«Была единая объединенная система ПВО Варшавского договора, которая развалилась с прекращением договора. Средства ПВО Польши сейчас никакие, у них локальная разорванная противовоздушная оборона. Отдельные объекты охраняются американскими Patriot и другими средствами западных стран. Все, что у них есть, осталось от СССР. Думаю, они и это отдали Украине, и российские вооруженные силы все давно перемолотили. Никакой защиты Западной Украины польскими средствами ПВО быть не может. У Польши нет ни обученных пилотов, ни нужного количества самолетов. На бумаге все гладко и хорошо, но на практике эффективность 0,2-0,3 из 10. На создание такой системы может понадобиться два-три года. Это полный блеф, о котором говорят те, кто в этом не разбирается», - сказал он.