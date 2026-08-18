Сегодня российские системы ПВО уничтожают до 1000 украинских дронов в день, уже очень скоро это количество вырастет в несколько раз, в частности, из-за того, что заводы по производству вражеских БПЛА сейчас находятся за пределами Украины. Об этом НСН заявил основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев.

За сутки российские силы ПВО сбили 1671 ударный беспилотник самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны. На сегодняшний день это абсолютный рекорд – столько воздушных целей за день не перехватывали ни разу за все время СВО. Отмечается, что за прошедшее время противник смог утроить интенсивность налетов на российские регионы. По словам Кондратьева, недалек тот день, когда российские средства ПВО будут сбивать по нескольку тысяч вражеских беспилотников ежедневно, в частности, из-за того, что их производство перенесено за пределы Украины.

«Если проанализировать количество беспилотников ВСУ самолетного типа дальнего радиуса действия, которые одновременно участвуют в одной атаке, можно увидеть, что сначала это были единицы в день, потом десятки и сотни. Сейчас за сутки может прилетать до 1000 беспилотников, и это количество будет увеличиваться. Если раньше российской армии удавалось сдерживать рост популяции беспилотников за счет уничтожения заводов, складов и логистических центров, то сейчас эти заводы переводятся в Европу, в частности, в Польшу, там Вооруженные силы России уничтожить заводы не могут. За счет переноса производства дронов на территорию Европы их количество растет, и этот рост с каждым днем все сложнее сдерживать. Сегодня переломная ключевая точка — это 5000 дронов за один день. Следующей переломной точкой будет 10 000 дронов. Эти рекорды уже не за горами», — сказал Кондратьев.