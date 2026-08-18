«Тысячи дронов в день»: С какими новыми вызовами столкнется российская система ПВО
В России появится масштабная противодронная структура, однако для того, чтобы она начала показывать значительные результаты, потребуется не менее полугода, сказал НСН Максим Кондратьев.
Сегодня российские системы ПВО уничтожают до 1000 украинских дронов в день, уже очень скоро это количество вырастет в несколько раз, в частности, из-за того, что заводы по производству вражеских БПЛА сейчас находятся за пределами Украины. Об этом НСН заявил основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев.
За сутки российские силы ПВО сбили 1671 ударный беспилотник самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны. На сегодняшний день это абсолютный рекорд – столько воздушных целей за день не перехватывали ни разу за все время СВО. Отмечается, что за прошедшее время противник смог утроить интенсивность налетов на российские регионы. По словам Кондратьева, недалек тот день, когда российские средства ПВО будут сбивать по нескольку тысяч вражеских беспилотников ежедневно, в частности, из-за того, что их производство перенесено за пределы Украины.
«Если проанализировать количество беспилотников ВСУ самолетного типа дальнего радиуса действия, которые одновременно участвуют в одной атаке, можно увидеть, что сначала это были единицы в день, потом десятки и сотни. Сейчас за сутки может прилетать до 1000 беспилотников, и это количество будет увеличиваться. Если раньше российской армии удавалось сдерживать рост популяции беспилотников за счет уничтожения заводов, складов и логистических центров, то сейчас эти заводы переводятся в Европу, в частности, в Польшу, там Вооруженные силы России уничтожить заводы не могут. За счет переноса производства дронов на территорию Европы их количество растет, и этот рост с каждым днем все сложнее сдерживать. Сегодня переломная ключевая точка — это 5000 дронов за один день. Следующей переломной точкой будет 10 000 дронов. Эти рекорды уже не за горами», — сказал Кондратьев.
Собеседник НСН также добавил, что сегодня в России создается масштабная противодронная структура, однако она начнет демонстрировать ощутимые результаты не раньше, чем через полгода.
«На территории России сейчас создается региональная система обнаружения этих беспилотников, их сопровождения и уничтожения. Это противодронная структура в масштабе всей страны, которая должна защищать нас со всех сторон, потому что дроны могут вылетать, например, из Прибалтики. Казалось бы, она не имеет никакого отношения к Украине, но все равно пропускает украинские БПЛА. Эта система сейчас строится под непосредственным руководством нашего верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина. Опыт накоплен, производства работают, помимо средств ПВО, выпускаются также различные средства радиоэлектронного обнаружения, радиоэлектронного подавления, автоматические пулеметные турели с искусственным интеллектом. Средств разработано достаточно, остается их масштабировать, установить во всех необходимых зонах и отправить под управление единого программного обеспечения, в том числе с элементами искусственного интеллекта. Чтобы эту систему завершить, чтобы она начала приносить ярко выраженные плоды, потребуется не менее полугода», — добавил он.
Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что Украина пыталась атаковать столичный регион с помощью ударных беспилотников Fire Point 1 и Fire Point 2, также могли использоваться дроны-камикадзе «Бобер». Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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