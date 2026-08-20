Армия России нанесла массированный удар по военным предприятиям Киева и области

Вооруженные силы России ударили по предприятиям военной промышленности, складам и транспортно-логистическому центру в Киеве и Киевской области. Об этом рассказали в Минобороны.

Российская армия нанесла массированный удар с помощью высокоточного оружия наземного, воздушного, морского базирования и беспилотников.

Так, в Киеве поражены предприятие ООО «Файер Поинт», производившее компоненты для ударных дронов, осуществлявшее сборку и хранение ускорителей для крылатых ракетах «Фламинго»; торгово-складской комплекс «Укрспецсистемс», где производили компоненты для БПЛА, собирали и хранили аппараты; сборочное предприятие авиапромышленности ГП «Антонов», производившее дроны «Лютый»; склад с термобарическими авиабомбами М-900, противотанковыми минами и боеприпасами для БПЛА типа «Баба-Яга».

При этом в Киевской области ударам подверглись транспортно-логистический центр Мартусовка с товарами двойного назначения и склад горюче-смазочных материалов Бровары с топливом для ВСУ объемом до 8 тысяч кубических метров.

Ранее военные РФ нанесли массированные удары по украинским логистическим центрам, объектам топливно-энергетической инфраструктуры, складам сборки и хранения дронов в 148 районах, напоминает Ura.ru.

