При атаке украинских БПЛА на Татарстан есть пострадавшие

Очередную массированную атаку беспилотников зафиксировали в Татарстане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы республики.

В Ульяновской области из-за атаки БПЛА пострадал один человек

«Есть пострадавшие. Все они находятся под наблюдением врачей», - отметили власти.

По данным пресс-службы, из-за атаки дронов была нарушена работа промышленного кластера Закамской зоны. Кроме того, есть повреждения жилых домов.

Ранее украинские БПЛА ударили по предприятиям и объектам гражданской инфраструктуры в Нижнекамске. В результате погибли 13 человек, за медицинской помощью обратились 75 человек.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ПострадавшиеБеспилотникиТатарстан

Горячие новости

Все новости

партнеры