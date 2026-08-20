При атаке украинских БПЛА на Татарстан есть пострадавшие
Очередную массированную атаку беспилотников зафиксировали в Татарстане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы республики.
«Есть пострадавшие. Все они находятся под наблюдением врачей», - отметили власти.
По данным пресс-службы, из-за атаки дронов была нарушена работа промышленного кластера Закамской зоны. Кроме того, есть повреждения жилых домов.
Ранее украинские БПЛА ударили по предприятиям и объектам гражданской инфраструктуры в Нижнекамске. В результате погибли 13 человек, за медицинской помощью обратились 75 человек.
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