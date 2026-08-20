Китай нарастил импорт российской пшеницы в 243 раза
Китай в июле нарастил импорт пшеницы из России в 243 раза в годовом выражении, стоимость поставок достигла 4,3 млн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные таможенного управления КНР.
Отмечается, что в июле прошлого года импорт пшеницы составлял 17,8 тысячи долларов.
Кроме того, таможня сообщила о заметной положительной динамике с поставками ячменя из России. Китай нарастил его закупки почти в четыре раза год к году, до 12,1 млн долларов. Закупки российской кукурузы увеличились более чем на треть и достигли 16,8 млн долларов. При этом импорт овса вырос вдвое, до 2,1 млн долларов.
Ранее руководитель Федерального центра «Агроэкспорт» Илья Ильюшин рассказал, что в первой половине 2026 года Россия нарастила экспорт продовольствия в Китай на 44%.
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