ВС России взяли под контроль Водянское в ДНР
19 августа 202612:42
Юлия Савченко
Армия России освободила поселок Водянское в Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в сообщении Минобороны.
Территорию взяла под контроль группировка войск «Центр», пишет RT.
«Подразделения... освободили населенный пункт Водянское», - подчеркнули в оборонном ведомстве.
Ранее Вооруженные силы РФ установили контроль над селами Ореховатка и Красноподолье в ДНР.
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