ВС России взяли под контроль Водянское в ДНР

Армия России освободила поселок Водянское в Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в сообщении Минобороны.

СМИ: Около 50 тысяч жителей остаются на подконтрольной Киеву части ДНР

Территорию взяла под контроль группировка войск «Центр», пишет RT.

«Подразделения... освободили населенный пункт Водянское», - подчеркнули в оборонном ведомстве.

Ранее Вооруженные силы РФ установили контроль над селами Ореховатка и Красноподолье в ДНР.


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ФОТО: РИА Новости
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