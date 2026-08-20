Google усложняет установку приложений из непроверенных источников для всех новых смартфонов, но это не помешает россиянам скачивать нужные сервисы, рассказал НСН блогер и эксперт по гаджетам Wylsacom (Валентин Петухов).

Google начал вводить на Android одноразовый период ожидания продолжительностью 24 часа перед установкой APK-файлов от непроверенных разработчиков. Мера предусмотрена новой системой проверки авторов приложений, следует из материалов компании. Речь идет об APK, которые обычно скачивают вместо приложений, которых нет в официальных каталогах. Петухов объяснил, зачем компания идет на такие меры.