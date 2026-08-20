Кнопка смирения: К чему приведет усложнение установки приложений на Android
Блогер и эксперт по гаджетам Wylsacom заявил НСН, что RuStore закрывает 90% потребностей пользователей в приложениях.
Google усложняет установку приложений из непроверенных источников для всех новых смартфонов, но это не помешает россиянам скачивать нужные сервисы, рассказал НСН блогер и эксперт по гаджетам Wylsacom (Валентин Петухов).
Google начал вводить на Android одноразовый период ожидания продолжительностью 24 часа перед установкой APK-файлов от непроверенных разработчиков. Мера предусмотрена новой системой проверки авторов приложений, следует из материалов компании. Речь идет об APK, которые обычно скачивают вместо приложений, которых нет в официальных каталогах. Петухов объяснил, зачем компания идет на такие меры.
«Они постоянно, скажем так, заботятся о защите пользователей. Установка приложений – это достаточно рискованный процесс, зачастую люди даже не понимают, что это может значить для их устройства. С другой стороны, они хотят, чтобы больше было установок через GooglePlay. Для нас это в целом ничего не значит, это не значит, что они отменяют установку таких приложений. Пройдя этот путь, человек поймет, как это работает, поэтому проблем не будет. У нас есть RuStore, который закрывает 90% потребностей пользователей в приложениях. Проблемой для российских пользователей это не станет, теперь нужно будет нажать чуть больше кнопок», — объяснил он.
По его словам, это затронет все новые устройства на Android.
«Это появится в новых версиях Android, вряд ли это приедет на старые устройства с обновлениями. Я думаю, что все будет понятно и просто в любом случае. Главное изменение – задержка до 24 часа перед установкой. Надо понимать, что это появится на всех устройствах разных компаний, которые работают на Android, нужно будет смириться», — добавил собеседник НСН.
С 30 сентября новые правила установки APK начнут действовать в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде. Глобальное внедрение функции запланировано на 2027 год. Приложения от проверенных разработчиков из Google Play и участвующих в системе сторонних магазинов, включая RuStore, ограничения не затронут, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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