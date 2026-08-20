Посол КНР заявил о желании Японии интегрироваться в НАТО
Япония пытается ускоренно интегрироваться в систему НАТО, внося значительную неопределенность в ситуацию с безопасностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй в своей статье для ТАСС.
Как отметил дипломат, Токио активно добивается участия в военных механизмах альянса, ускоряя интеграцию в его систему. Шаги Японии «последовательно выхолащивают мирный характер... конституции» и ускоряют переход стратегии страны в сфере безопасности от оборонительной к наступательной.
Посол считает, что действующее японское правительство игнорирует критику со стороны международного сообщества, «приуменьшает как вмешательство во внутренние дела других государств, так и угрозы применения силы против них». Кроме того, Токио нагнетает тезис о внешней угрозе и пренебрегает основными нормами международного права.
Ранее посол России в Японии Николай Ноздрев заявил, что участие Токио в усилиях западных стран по оказанию помощи Украине направлено на угрозу российской национальной безопасности, пишет Ura.ru.
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