В Барнауле двое детей пострадали при падении чаши аттракциона

Чаша аттракциона рухнула в парке развлечений в Барнауле, пострадали два ребенка. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Алтайскому краю.

«В одном из парков развлечений... двое мальчиков 2 и 11 лет катались на аттракционе. Во время движения чаша, в которой находились дети, оторвалась и упала вниз, остановившись о забор», - рассказали в ведомстве.

Дети получили ушибы. Мальчикам оказали помощь в медицинском учреждении, угрозы их жизни и здоровью нет.

Правоохранители начали доследственную проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее в Тюмени в парке культуры и отдыха девушка выпала из кабинки аттракциона с высоты 3-4 метров, пишет Ura.ru.

