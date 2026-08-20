В Барнауле двое детей пострадали при падении чаши аттракциона
Чаша аттракциона рухнула в парке развлечений в Барнауле, пострадали два ребенка. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Алтайскому краю.
«В одном из парков развлечений... двое мальчиков 2 и 11 лет катались на аттракционе. Во время движения чаша, в которой находились дети, оторвалась и упала вниз, остановившись о забор», - рассказали в ведомстве.
Дети получили ушибы. Мальчикам оказали помощь в медицинском учреждении, угрозы их жизни и здоровью нет.
Правоохранители начали доследственную проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Ранее в Тюмени в парке культуры и отдыха девушка выпала из кабинки аттракциона с высоты 3-4 метров, пишет Ura.ru.
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