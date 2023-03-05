Дело времени. Падение Артемовска приближается с каждым днем

Российские военные ежедневно отвоевывают более выгодные позиции в Артемовске у ВСУ.

Российские добровольческие силы добились позиционного преимущества над подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске (Бахмуте). К таким выводам пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW) в своем новом докладе.

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Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ему приказано оставить службу в Артемовске, сообщает РИА Новости. По его словам, подразделение, в котором Луценко служил, также перебросили на другое направление. Он подчеркнул, что «выполнение обоих приказов постоянно мониторится для доклада в офис президента».

«Вчера получил персональный приказ убыть из подразделения Вооруженных сил Украины в Бахмуте и продолжить службу в территориальной обороне», - написал он в соцсетях.

По его словам, подразделение, в котором Луценко служил, также перебросили на другое направление. Он подчеркнул, что «выполнение обоих приказов постоянно мониторится для доклада в офис президента».

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Десятки тел украинских военных остаются в окрестностях Артемовска в Донецкой народной республике. Об этом рассказал эвакуированный из города местный житель Юрий Марченко в беседе с РИА Новости.

Как отметил мужчина, жителей города вывезли на эвакуационный пункт, им пришлось пешком пройти 17 километров до другого места размещения.

«Там у нас два леса, а мы леса эти обходили — десятками валяются, десятками! А я у ребят (бойцов частной военной компании «Вагнер». — НСН) спрашиваю: "Это кто — наши или те?" "Да, — говорит, — те (украинские военные. — НСН)"», — рассказал собеседник агентства.

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Пресс-служба основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина разместила в своем Telegram-канале видеоролик, в котором российский бизнесмен комментирует отправку тел военных ВСУ на Украину. Видео снято в темное время суток и опубликовано 4 марта.

«Мы отправляем ещё одну партию бойцов ВСУ к себе домой. Они сражались храбро и погибли. Поэтому очередная машина увозит их на родину», – пояснил Пригожин.

В ролике участники ЧВК «Вагнер» заколачивают деревянные гробы, в которых находится «груз 200», упакованных в черные пластиковые пакеты. Они закрыты, тела не видны.

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Командующий восточной группировкой ВСУ, генерал Александр Сырский второй раз приехал в Артемовск (Бахмут). Это свидетельствует о сложной военной ситуации, пишет The New York Times.

Издание сообщает, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) удалось оттеснить российские войска, минимизировав угрозу артиллерийского огня на главной дороге юго-западного направления.

Украинские генералы хотят удержаться в Артемовске как можно дольше, даже при условии, что в конечном итоге не смогут удержать город, пишет издание.

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По словам депутата Виктора Водолацкого, взятие Артемовска позволит российским войскам выйти на стратегическое направление, связанное с Краматорском-Славянском.

«Ну и, естественно, мы ослабляем ту транспортную артерию, которая снабжает натовскими боеприпасами Авдеевку и остальные группировки», – заявил он НСН.

Также корреспондент британского телеканала Sky News Алекс Росси считает, что сдача Украиной города Артемовск (Бахмут) является лишь делом времени. По его словам, ситуация в Артемовске для украинских военных ухудшается день ото дня.





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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
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