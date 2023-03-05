Дело времени. Падение Артемовска приближается с каждым днем
Российские военные ежедневно отвоевывают более выгодные позиции в Артемовске у ВСУ.
Российские добровольческие силы добились позиционного преимущества над подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске (Бахмуте). К таким выводам пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW) в своем новом докладе.
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ему приказано оставить службу в Артемовске, сообщает РИА Новости. По его словам, подразделение, в котором Луценко служил, также перебросили на другое направление. Он подчеркнул, что «выполнение обоих приказов постоянно мониторится для доклада в офис президента».
«Вчера получил персональный приказ убыть из подразделения Вооруженных сил Украины в Бахмуте и продолжить службу в территориальной обороне», - написал он в соцсетях.
По его словам, подразделение, в котором Луценко служил, также перебросили на другое направление. Он подчеркнул, что «выполнение обоих приказов постоянно мониторится для доклада в офис президента».
Десятки тел украинских военных остаются в окрестностях Артемовска в Донецкой народной республике. Об этом рассказал эвакуированный из города местный житель Юрий Марченко в беседе с РИА Новости.
Как отметил мужчина, жителей города вывезли на эвакуационный пункт, им пришлось пешком пройти 17 километров до другого места размещения.
«Там у нас два леса, а мы леса эти обходили — десятками валяются, десятками! А я у ребят (бойцов частной военной компании «Вагнер». — НСН) спрашиваю: "Это кто — наши или те?" "Да, — говорит, — те (украинские военные. — НСН)"», — рассказал собеседник агентства.
Пресс-служба основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина разместила в своем Telegram-канале видеоролик, в котором российский бизнесмен комментирует отправку тел военных ВСУ на Украину. Видео снято в темное время суток и опубликовано 4 марта.
«Мы отправляем ещё одну партию бойцов ВСУ к себе домой. Они сражались храбро и погибли. Поэтому очередная машина увозит их на родину», – пояснил Пригожин.
В ролике участники ЧВК «Вагнер» заколачивают деревянные гробы, в которых находится «груз 200», упакованных в черные пластиковые пакеты. Они закрыты, тела не видны.
Командующий восточной группировкой ВСУ, генерал Александр Сырский второй раз приехал в Артемовск (Бахмут). Это свидетельствует о сложной военной ситуации, пишет The New York Times.
Издание сообщает, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) удалось оттеснить российские войска, минимизировав угрозу артиллерийского огня на главной дороге юго-западного направления.
Украинские генералы хотят удержаться в Артемовске как можно дольше, даже при условии, что в конечном итоге не смогут удержать город, пишет издание.
По словам депутата Виктора Водолацкого, взятие Артемовска позволит российским войскам выйти на стратегическое направление, связанное с Краматорском-Славянском.
«Ну и, естественно, мы ослабляем ту транспортную артерию, которая снабжает натовскими боеприпасами Авдеевку и остальные группировки», – заявил он НСН.
Также корреспондент британского телеканала Sky News Алекс Росси считает, что сдача Украиной города Артемовск (Бахмут) является лишь делом времени. По его словам, ситуация в Артемовске для украинских военных ухудшается день ото дня.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+13 559 / сут.
Умерли
396 тыс.+43 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+8 936 / сут.
- Дело времени. Падение Артемовска приближается с каждым днем
- Пригожин предложил гнать Беглова «поганой метлой» за нечищенные дороги в Петербурге
- СМИ: ВС РФ начали применять новые планирующие бомбы УПАБ-1500Б в ходе СВО
- Собянин: С 2011 года в Москве открыли 78 новых станций метро
- Журналистка из Британии Робертс призвала главе ЕК фон дер Ляйен утопиться после слов о России
- На Западе заявили о преимуществе России на ВСУ в Артемовске
- В России госпитализировали 840 человек с коронавирусом за сутки
- Володин: США заставляют Европу поддерживать Украину в ущерб граждан
- Грассо повергла Шевченко в бою за титул UFC в наилегчайшем весе
- Марочко: Группа украинских дезертиров скрывается от командования под Кременной
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru