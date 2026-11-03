Сын Криштиану Роналду впервые вызван в юношескую сборную Португалии

Песков: Работа над организацией трехсторонней встречи Путина, Трампа и Си ведется Власти Крыма сообщили о введении ограничений на подачу света Росгвардейцы вытащили из Невы двух упавших с прогулочного катера мужчин Российские туроператоры не получали обращений из-за ДТП с автобусом в Турции Стоимость шиномонтажа по итогам октября подорожала на 12% Норвежская турорганизация выпустила гид по лучшим туалетам страны, отреагировав на слова Трампа