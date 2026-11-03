Сын Криштиану Роналду впервые вызван в юношескую сборную Португалии
Сына футболиста саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду 16-летнего Криштиану Роналду-младшего впервые вызвали в расположение сборной Португалии среди футболистов до 17 лет. Об этом сообщил в соцсети X журналист Фабрицио Романо.
В ноябре юношеская команда проведет три матча отбора на чемпионат Европы. Так, 11 ноября сборная сыграет с командой Андорры, 14 ноября - Болгарии, а 17 ноября португальцы встретятся с сербами.
Криштиану Роналду-младший - старший сын легендарного португальского игрока. Он занимается в системе «Аль-Насра».
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