Сын Криштиану Роналду впервые вызван в юношескую сборную Португалии

Сына футболиста саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду 16-летнего Криштиану Роналду-младшего впервые вызвали в расположение сборной Португалии среди футболистов до 17 лет. Об этом сообщил в соцсети X журналист Фабрицио Романо.

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В ноябре юношеская команда проведет три матча отбора на чемпионат Европы. Так, 11 ноября сборная сыграет с командой Андорры, 14 ноября - Болгарии, а 17 ноября португальцы встретятся с сербами.

Криштиану Роналду-младший - старший сын легендарного португальского игрока. Он занимается в системе «Аль-Насра».

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ФОТО: AP/TASS
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