Военэксперт Дандыкин назвал последствия отсутствия ракет Patriot у Украины
Отсутствие у Украины американских ракет Patriot приведет к тому, что российские баллистические и крылатые ракеты будут «безнаказанно лететь и уничтожать цели». Об этом заявил «Ленте.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
По словам эксперта, отсутствие ракет у Киева также грозит украинской стороне обесточиванием и более эффективными ударами. Хотя договоренности о поставках боеприпасов подписаны и оплачены, реальное их поступление ожидается через пару лет. Как отметил Дандыкин, возможности американской экономики не позволяют быстро реализовать сотни ракет Patriot.
«Это сложное изделие, дорогое — от 3 до 5 миллионов долларов. Поэтому скудный запас, который им передают, его во время массированного налета, наверное, даже не хватает на день. Потому что на каждую нашу баллистику типа "Искандера" и тем более, если это гиперзвук, нужно 2-3 ракеты», — подчеркнул эксперт.
Ранее Государственный департамент США одобрил возможную продажу Украине 500 зенитных ракет PAC-3 для комплексов ПВО Patriot и сопутствующего оборудования.
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