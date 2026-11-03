Военэксперт Дандыкин назвал последствия отсутствия ракет Patriot у Украины

По словам эксперта, отсутствие ракет у Киева также грозит украинской стороне обесточиванием и более эффективными ударами. Хотя договоренности о поставках боеприпасов подписаны и оплачены, реальное их поступление ожидается через пару лет. Как отметил Дандыкин, возможности американской экономики не позволяют быстро реализовать сотни ракет Patriot.

«Это сложное изделие, дорогое — от 3 до 5 миллионов долларов. Поэтому скудный запас, который им передают, его во время массированного налета, наверное, даже не хватает на день. Потому что на каждую нашу баллистику типа "Искандера" и тем более, если это гиперзвук, нужно 2-3 ракеты», — подчеркнул эксперт.

Ранее Государственный департамент США одобрил возможную продажу Украине 500 зенитных ракет PAC-3 для комплексов ПВО Patriot и сопутствующего оборудования.

