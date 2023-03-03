«Старики и дети!»: Пригожин показал на видео пленённых под Артёмовском бойцов ВСУ

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в видеообращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому показал лица пленных украинских бойцов.

Заявив, что Артёмовск почти окружён, Пригожин попросил Зеленского позволить бойцам ВСУ покинуть город, чтобы сохранить жизни. По его словам, раньше «вагнеровцы» бились в основном с профессиональной армией, а теперь – со «стариками и детьми».

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На 3 марта у ВСУ осталась возможность отступить из Артемовска (Бахмута) только по одной дороге.

При этом сегодня известный украинский командир с позывным Мадьяр заявил, что его подразделение аэроразведки получило приказ срочно покинуть Бахмут.

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ФОТО: t.me/concordgroup_official
ТЕГИ:Евгений ПригожинЧВК "Вагнер"СпецоперацияУкраина
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