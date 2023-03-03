«Старики и дети!»: Пригожин показал на видео пленённых под Артёмовском бойцов ВСУ

На 3 марта у ВСУ осталась возможность отступить из Артемовска (Бахмута) только по одной дороге.

При этом сегодня известный украинский командир с позывным Мадьяр заявил, что его подразделение аэроразведки получило приказ срочно покинуть Бахмут.

