Исследование: 43% россиян готовы урезать зарплату ради перехода на четырехдневку

Более 40% россиян согласны на урезание зарплаты ради перехода на четырехдневную рабочую неделю. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на исследование финансового маркетплейса «Выберу.ру».

Эксперты опросили 3 тысячи человек. Выяснилось, что 43% процента готовы получать меньше при четырехдневке. Большинство - 61% - респондентов не готовы пожертвовать соцпакетом ради сокращенной рабочей недели, не согласны лишиться части оплачиваемого отпуска либо ДМС. На такой компромисс готовы 39% россиян.

По мнению 46% опрошенных, переход на четырехдневку мог бы повысить их продуктивность. Примерно треть респондентов считают, что их продуктивность останется прежней, 22% опасаются снижения эффективности работы и невозможности выполнять привычный объем задач за меньшее время.