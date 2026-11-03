Исследование: 43% россиян готовы урезать зарплату ради перехода на четырехдневку
Более 40% россиян согласны на урезание зарплаты ради перехода на четырехдневную рабочую неделю. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на исследование финансового маркетплейса «Выберу.ру».
Эксперты опросили 3 тысячи человек. Выяснилось, что 43% процента готовы получать меньше при четырехдневке. Большинство - 61% - респондентов не готовы пожертвовать соцпакетом ради сокращенной рабочей недели, не согласны лишиться части оплачиваемого отпуска либо ДМС. На такой компромисс готовы 39% россиян.
По мнению 46% опрошенных, переход на четырехдневку мог бы повысить их продуктивность. Примерно треть респондентов считают, что их продуктивность останется прежней, 22% опасаются снижения эффективности работы и невозможности выполнять привычный объем задач за меньшее время.
Больше всего идея четырехдневки привлекает граждан младше 35 лет. Среди опрошенных 18-24 лет на сокращение рабочей недели при снижении зарплаты согласны 58%, в группе 25-34 лет - 52%, среди респондентов 35-44 лет - 39%, старше 45 лет — 31%.
Кроме того, эксперты выяснили, что 36% россиян не против работать шесть дней в неделю для увеличения дохода, а 42% и так регулярно перерабатывают, задерживаются на работе или доделывают задачи по выходным. Почти четверть из согласных на шестидневку готовы постоянно работать в таком режиме, 76% рассматривают такой график как временную меру. При этом 35% от общего числа участников исследования отказались от шестидневной рабочей недели.
Отмечается, что 58% респондентов сейчас работают по пятидневному графику и отдыхают в субботу и воскресенье, 19% трудятся посменно, у 12% гибкий или ненормированный график, еще 7% работают по шесть дней в неделю, а 4% - на четырехдневке.
Ранее депутат Госдумы Дарья Лантратова заявила, что в России в ближайшее время не планируют законодательно сокращать рабочую неделю.
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