Хакеры могут взламывать умные устройства, включая холодильники, чайники и лампы, чтобы требовать денежное вознаграждение, обычно это промышленные масштабы, но рядовым пользователям нужно также оберегать свои гаджеты, заявил специалист по информационной, компьютерной и сетевой безопасности Сергей Вакулин в беседе с НСН.

В бельгийской сети супермаркетов Delhaize холодильники подверглись хакерской атаке. В них резко повысилась температура, говорится в заявлении представителя компании. Позднее телеканал SVT сообщил, что в Швеции холодильники магазинов продовольственных сетей ICA и Coop тоже подверглись хакерской атаке. Такая же проблема коснулась и супермаркетов на юге Италии. Речь идет как минимум о трех торговых точках на Сицилии. Вакулин раскрыл, зачем хакерам взламывать холодильники.