Защита для чайников: Россиянам рассказали, как спасти умные устройства от взлома
Сергей Вакулин заявил НСН, что хакерам невыгодно взламывать каждое устройство в отдельности, обычно атакуется компания-производитель.
Хакеры могут взламывать умные устройства, включая холодильники, чайники и лампы, чтобы требовать денежное вознаграждение, обычно это промышленные масштабы, но рядовым пользователям нужно также оберегать свои гаджеты, заявил специалист по информационной, компьютерной и сетевой безопасности Сергей Вакулин в беседе с НСН.
В бельгийской сети супермаркетов Delhaize холодильники подверглись хакерской атаке. В них резко повысилась температура, говорится в заявлении представителя компании. Позднее телеканал SVT сообщил, что в Швеции холодильники магазинов продовольственных сетей ICA и Coop тоже подверглись хакерской атаке. Такая же проблема коснулась и супермаркетов на юге Италии. Речь идет как минимум о трех торговых точках на Сицилии. Вакулин раскрыл, зачем хакерам взламывать холодильники.
«Хакеры на самом деле умеют многое. Раньше не было такой тенденции взлома умных устройств, теперь она появляется. Зачастую хакеры это делают не ради забавы и развлечения, а ради прибыли, вымогательства денежных средств. Ни одно устройство в мире, которое подключено к глобальной сети Интернет не является абсолютно безопасным. Если у устройства есть выход в Сеть, то у него уже есть вариант стать мишенью. Если говорим про умные дома и технику, включая холодильник, большая ошибка заключается в том, что пользователь не изолирует эти устройства в Сети. Это нужно делать через настройки роутера. Все умные лампы, чайники и другие устройства должны быть изолированы, чтобы извне получить доступ к ним было нельзя. Также пользователям нужно придерживаться правил цифровой гигиены, все аккаунты должны быть защищены надежным паролем», — рассказал он.
При этом он подчеркнул, что хакерам невыгодно взламывать каждое устройство, обычно атакуется компания-производитель.
«Устройства, которые автоматически подключаются, без настройки пользователя, это удобно, но может нести в себе риски. По отдельности взламывать устройства проблематично, хакеры обычно ищут уязвимости именно у компаний, которые занимаются выпуском устройств. Тогда это выгодно для злоумышленников. Хакеры сейчас делают ставку на коммерцию и государственные структуры. Бизнес сокращает штат специалистов по кибербезопасности, так как есть площадки, которые помогают выявлять уязвимости, это так называемые этичные хакеры, они работают не в штате компании», — добавил собеседник НСН.
Чтобы не стать жертвой взлома умного телевизора, необходимо приобретать технику известных марок, сказал НСН ведущий аналитик «Mobile Research Group» Эльдар Муртазин, посоветовав пользователям таких гаджетов регулярно менять пароли и подключаться только к защищенным сетям.
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