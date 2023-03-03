Боец «Вагнера» заявил, что ВСУ взорвали почти все мосты на подступах к Артемовску
ВСУ взорвали практически все мосты на подступах к Артемовску, сообщил боец группы «Вагнер», передает РИА Новости.
По его словам, украинская армия уничтожает инфраструктуру при отступлении, а также обстреливает объекты в оставленных населенных пунктах под Артемовском.
«Таким способом они хотят нас задержать», - говорит он.
Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что вагнеровцы почти окружили Артемовск (Бахмут). В связи с этим он обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Видеообращение опубликовано в Telegram-канале пресс-службой бизнесмена. В ролике появились украинские пленные, которые попросили Зеленского дать им возможность «вернуться домой».
Ранее командир украинских войск с позывным «Мадьяр» заявил, что его подразделение получило приказ об отходе из Артемовска в Донецкой народной республике. Военнослужащий опубликовал соответствующее видеообращение в своем Telegram-канале.
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