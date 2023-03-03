Боец «Вагнера» заявил, что ВСУ взорвали почти все мосты на подступах к Артемовску

ВСУ взорвали практически все мосты на подступах к Артемовску, сообщил боец группы «Вагнер», передает РИА Новости.

По его словам, украинская армия уничтожает инфраструктуру при отступлении, а также обстреливает объекты в оставленных населенных пунктах под Артемовском.

«Таким способом они хотят нас задержать», - говорит он.