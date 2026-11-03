Все прогнозы говорят о том, что республиканцы пока точно теряют только палату представителей, в сенате шансы у партий равны, заявил НСН член экспертного клуба «Дигория» Александр Акимов.

3 ноября в США пройдут промежуточные выборы, в ходе которых будут избраны все 435 членов палаты представителей, а также 35 сенаторов. Выборы покажут, сохранят ли республиканцы большинство в обеих палатах или демократы смогут усилить свои позиции и ограничить возможности президента Дональда Трампа. Первые результаты ожидаются утром 4 ноября по московскому времени. Акимов раскрыл, чем проигрыш грозит лично Трампу.