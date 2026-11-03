Хромая утка? Провал на выборах в Конгресс грозит Трампу импичментом
Демократы могут попытаться устроить импичмент, если возьмут большинство и в сенате, но этот сценарий еще под вопросом, заявил НСН Александр Акимов.
Все прогнозы говорят о том, что республиканцы пока точно теряют только палату представителей, в сенате шансы у партий равны, заявил НСН член экспертного клуба «Дигория» Александр Акимов.
3 ноября в США пройдут промежуточные выборы, в ходе которых будут избраны все 435 членов палаты представителей, а также 35 сенаторов. Выборы покажут, сохранят ли республиканцы большинство в обеих палатах или демократы смогут усилить свои позиции и ограничить возможности президента Дональда Трампа. Первые результаты ожидаются утром 4 ноября по московскому времени. Акимов раскрыл, чем проигрыш грозит лично Трампу.
«Конечно, демократы усложнят Трампу жизнь, мы это помним по его первому сроку, когда его обвиняли в связи с Россией. Демократы могут попытаться устроить импичмент, если возьмут большинство и в сенате, но этот сценарий еще под вопросом. Все прогнозы говорят о том, что республиканцы пока точно теряют только палату представителей, в сенате шансы у партий равны. Но надо понимать, что у президента в США все равно широкие полномочия, не стоит говорить о том, что Трамп – это теперь «хромая утка». Эти выборы повлияют на внутреннюю политику США и выборную кампанию 2028 года, на внешнюю политику и военные кампании – в меньшей степени. Если республиканцы утратят большинство, это не станет новостью. При предыдущих президентских администрациях действующий глава государства спустя два года терял большинство в конгрессе, здесь Трамп не новичок. Его политические позиции ослабнут, но рычаги у него останутся», — рассказал он.
По всей видимости, грядущие выборы в конгресс станут провальными для Республиканской партии США, это объясняется низкими рейтингами американского лидера Дональда Трампа, обострением топливного кризиса и обещаниями президента США возобновить войну с Ираном. Об этом НСН заявил политолог-американист Малек Дудаков.
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