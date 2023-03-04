СМИ: Вторая поездка генерала ВСУ Сырского в Артемовск свидетельствует о сложной ситуации в городе
Командующий восточной группировкой ВСУ, генерал Александр Сырский второй раз приехал в Артемовск (Бахмут). Это свидетельствует о сложной военной ситуации, пишет The New York Times.
Издание сообщает, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) удалось оттеснить российские войска, минимизировав угрозу артиллерийского огня на главной дороге юго-западного направления.
Украинские генералы хотят удержаться в Артемовске как можно дольше, даже при условии, что в конечном итоге не смогут удержать город, пишет издание.
Ранее бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ему приказано оставить службу в Артемовске, сообщает РИА Новости. По его словам, подразделение, в котором Луценко служил, также перебросили на другое направление. Он подчеркнул, что «выполнение обоих приказов постоянно мониторится для доклада в офис президента».
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