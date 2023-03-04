Пригожин опубликовал видео отправки гробов с телами украинских военных

Видео снято в темное время суток и опубликовано 4 марта.

«Мы отправляем ещё одну партию бойцов ВСУ к себе домой. Они сражались храбро и погибли. Поэтому очередная машина увозит их на родину», – пояснил Пригожин.

В ролике участники ЧВК «Вагнер» заколачивают деревянные гробы, в которых находится «груз 200», упакованных в черные пластиковые пакеты. Они закрыты, тела не видны.

На видео военные укладывают гробы в несколько рядов в грузовик.

Ранее жители освобожденного Соледара рассказали о колоссальных украинских потерях в городе. Россия может выйти к главной полосе обороны украинских военных после взятия Артемовска.





