Пригожин опубликовал видео отправки гробов с телами украинских военных
Пресс-служба основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина разместила в своем Telegram-канале видеоролик, в котором российский бизнесмен комментирует отправку тел военных ВСУ на Украину.
Видео снято в темное время суток и опубликовано 4 марта.
«Мы отправляем ещё одну партию бойцов ВСУ к себе домой. Они сражались храбро и погибли. Поэтому очередная машина увозит их на родину», – пояснил Пригожин.
В ролике участники ЧВК «Вагнер» заколачивают деревянные гробы, в которых находится «груз 200», упакованных в черные пластиковые пакеты. Они закрыты, тела не видны.
На видео военные укладывают гробы в несколько рядов в грузовик.
Ранее жители освобожденного Соледара рассказали о колоссальных украинских потерях в городе. Россия может выйти к главной полосе обороны украинских военных после взятия Артемовска.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+14 049 / сут.
Умерли
396 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+11 462 / сут.
- В Белгородской области под обстрел ВСУ попала школа
- Медведев пообещал устроить «салют» в честь строительства завода танков на Украине
- Пригожин опубликовал видео отправки гробов с телами украинских военных
- Бывший генпрокурор Украины сообщил о приказе покинуть Артемовск
- Не SWIFT`ом единым. Российские банки обходят западные санкции
- Глава немецкого концерна заявил о многообещающих переговорах с Киевом по танковому заводу
- Полянский сыронизировал над оговоркой пресс-секретаря Байдена о «Российской Народной Республике»
- В Глушковском районе прервано энергоснабжение из-за обстрела ВСУ
- В России госпитализировали 1571 человека с коронавирусом за сутки
- СМИ: Евросоюз разрешил Россельхозбанку использовать факс вместо SWIFT
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru