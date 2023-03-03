Пригожин заявил о фактическом окружении Артемовска

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что вагнеровцы почти окружили Артемовск (Бахмут). В связи с этим он обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Видеообращение опубликовано в Telegram-канале пресс-службой бизнесмена.

«Подразделения ЧВК "Вагнер" практически окружили Бахмут, осталась одна дорога. Клещи сжимаются. Если раньше с нами воевала профессиональная украинская армия, то сегодня мы видим все больше стариков и детей, жизнь их коротка. Дайте им возможность покинуть город», - сказал он.

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Ранее командир украинских войск с позывным «Мадьяр» заявил, что его подразделение получило приказ об отходе из Артемовска в Донецкой народной республике. Военнослужащий опубликовал соответствующее видеообращение в своем Telegram-канале.

Ситуация в Артемовске критическая, ВСУ рано или поздно придется оставить город. Такое мнение выразил и член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.

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ФОТО: скриншот с видео
ТЕГИ:ЧВК "Вагнер"Спецоперация
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