Пригожин заявил о фактическом окружении Артемовска

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что вагнеровцы почти окружили Артемовск (Бахмут). В связи с этим он обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Видеообращение опубликовано в Telegram-канале пресс-службой бизнесмена.

«Подразделения ЧВК "Вагнер" практически окружили Бахмут, осталась одна дорога. Клещи сжимаются. Если раньше с нами воевала профессиональная украинская армия, то сегодня мы видим все больше стариков и детей, жизнь их коротка. Дайте им возможность покинуть город», - сказал он.