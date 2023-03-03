«Клещи сжимаются!»: ВСУ бегут из «сакрального» Артемовска
Пригожин сказал, что до окружения Артемовска осталась одна дорога, «Мадьяр» уже сбежал из города, однако Зеленский бросил на его защиту подростков.
Ситуация с взятием российскими войсками города Артемовск (Бахмут) приблизилась в пятницу к логическому завершению.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Артемовск практически окружен, показав на видео подростков, которых Украина бросает на защиту «сакрального города».
Так называемые «Птицы Мадьяра», воюющие на стороне ВСУ, уже объявили, что покинут город, однако президент Украины боится признать поражение, продолжая жертвовать детьми.
КЛЕЩИ «ВАГНЕРА» И БЕГСТВО «МАДЬЯРА»
Видеообращение Пригожина было обнародовано в его Telegram-канале около 11:00 3 марта.
«Я обращаюсь к президенту Украины. Подразделения ЧВК "Вагнер" практически окружили Бахмут. Осталась одна дорога, клещи сжимаются. Если раньше с нами воевала профессиональная украинская армия, то сегодня мы видим все больше стариков и детей. Они бьются, но жизнь их под Бахмутом коротка – день-два», - заявил Пригожин.
Он попросил президента Украины дать возможность покинуть город остаткам украинского сопротивления. После этого камера показал трех пленных – пожилого мужчину с бородой и двух подростков.
Украинский боевик-блогер «Мадьяр» также записал видеообращение, в котором сообщил, что 2 марта ночью подразделение «Птицы Мадьяра» получило распоряжение покинуть Бахмут.
«Какие причины перевода в критический момент для Бахмута, когда мы тут пробыли 110 дней боевых дежурств? Я в первую очередь военный, поэтому не буду комментировать приказы», - добавил он.
По данным СМИ, другие подразделения националистов с вечера 2 марта запрашивают у руководства в Киеве разрешение на выход из Артемовска.
Советник президента Украины Александр Роднянский ранее говорил в интервью CNN, что ВСУ при необходимости могут провести «стратегическое отступление» из Артемовска. Однако журналисты отмечают, что этот город имеет для украинского лидера Владимира Зеленского чуть ли не сакральное значение.
ДЕТИ В МЯСОРУБКЕ
Депутат Госдумы Виктор Водолацкий еще 1 марта говорил НСН, что «Артемовск уже третий день находится в тактическом окружении».
По его данным, на защиту города привезли автобусами 15-17 летних украинских подростков, при этом потери ВСУ измеряются сотнями человек в день.
«Это ярые юные националисты, которые проходили подготовку на Западной Украине, но без боевой подготовки. Они прибыли на помощь нацбатальонам, которые там стоят, то есть уже нет боевых солдат, детей туда направляют (…) Зеленский заявлял в своих турне по Европе, что Бахмут мы никогда не сдадим, потому что это наш символ обороны, и мы его будем держать, чего бы это не стоило. Чего бы не стоило – это ежедневно минимум 200-300 нацистов, включая тех, которых берут с улиц, и они первый раз оружие в руки берут, в этой мясорубке перемолется», - подчеркнул Водолацкий.
«Мадьяр» ранее признавался, что «рота ВСУ живет в Бахмуте одни сутки», напоминает военкор «Котенок».
По данным Telegram-канала WarGonzo, помимо стариков и детей в числе защитников города немало наемников. Он публикует сводку военных действий на утро среды, в которой рассказывается о ситуации вокруг Артемовска.
«К югу от Бахмута украинская армия обстреливает Клещеевку. Российская артиллерия бьёт по Часовому Яру, Ивановскому и самому городу. ЧВК «Вагнер» атакует Бахмут с юга со стороны Иванграда. Здесь ВСУ удерживают позиции. В восточной части города «оркестранты» немного продвинулись. С севера они атакуют из Ягодного. А с северо-запада ведут штурмовые действия в районе Богдановки. ВСУ оказывают ожесточённое сопротивление, пытаясь удержать контроль над линией поставки вооружений через Хромовое. Впрочем, она под огневым контролем», - отмечается в сообщении.
Со своей стороны, российский военный с позывным «Лютый» сообщил РИА Новости, что под Артемовском «у вэсэушников сильно меньше артиллерии». По его словам, они экономят боеприпасы и «скоро угодят в котел».
Города Артемовск является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки в Донбассе. Он расположен к северу от Горловки.
Как объяснял НСН депутат Виктор Водолацкий, взятие Артемовска позволит российским войскам выйти на стратегическое направление, связанное с Краматорском-Славянском.
«Ну и, естественно, мы ослабляем ту транспортную артерию, которая снабжает натовскими боеприпасами Авдеевку и остальные группировки», - добавил он.
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