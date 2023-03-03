«Клещи сжимаются!»: ВСУ бегут из «сакрального» Артемовска

КЛЕЩИ «ВАГНЕРА» И БЕГСТВО «МАДЬЯРА»

Видеообращение Пригожина было обнародовано в его Telegram-канале около 11:00 3 марта.

«Я обращаюсь к президенту Украины. Подразделения ЧВК "Вагнер" практически окружили Бахмут. Осталась одна дорога, клещи сжимаются. Если раньше с нами воевала профессиональная украинская армия, то сегодня мы видим все больше стариков и детей. Они бьются, но жизнь их под Бахмутом коротка – день-два», - заявил Пригожин.

Он попросил президента Украины дать возможность покинуть город остаткам украинского сопротивления. После этого камера показал трех пленных – пожилого мужчину с бородой и двух подростков.

Украинский боевик-блогер «Мадьяр» также записал видеообращение, в котором сообщил, что 2 марта ночью подразделение «Птицы Мадьяра» получило распоряжение покинуть Бахмут.

«Какие причины перевода в критический момент для Бахмута, когда мы тут пробыли 110 дней боевых дежурств? Я в первую очередь военный, поэтому не буду комментировать приказы», - добавил он.

По данным СМИ, другие подразделения националистов с вечера 2 марта запрашивают у руководства в Киеве разрешение на выход из Артемовска.

Советник президента Украины Александр Роднянский ранее говорил в интервью CNN, что ВСУ при необходимости могут провести «стратегическое отступление» из Артемовска. Однако журналисты отмечают, что этот город имеет для украинского лидера Владимира Зеленского чуть ли не сакральное значение.