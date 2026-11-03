В Астрахани верблюды перекрыли мост и задержали поезд

Стадо верблюдов вышло на Старый мост через Волгу в Астрахани, затруднив движение транспорта. Об этом сообщило управление МВД по Астраханской области.

Как отметили в ведомстве, животные создали угрозу безопасности и могли спровоцировать ДТП.

«Для обеспечения безопасности и предотвращения заторов на место происшествия были направлены три экипажа ДПС. Инспекторы перекрыли движение и организовали реверсивный режим», - подчеркнули в УМВД.

Движение уже восстановили.

«В свою очередь, Приволжская железная дорога сообщила, что верблюды также вышли на железнодорожные пути между станциями Трусово и Кутум. В результате на 58 минут был задержан пассажирский поезд №85 Дербент - Москва. Позднее животных безопасно эвакуировали, применив специальный погрузочный кран.

Ранее в Башкирии бобры нарушили водоснабжение в городе Белорецке. Животные подточили три дерева, которые упали на питающую водозабор линию электропередачи, в результате два из трех основных насосов вышли из строя, и город остался без воды.

