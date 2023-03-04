Чешский генерал назвал тактику российских войск смертельной для ВСУ

Украинская армия терпит неудачи в противостоянии с российскими силами, а Киев упустил возможность вернуть потерянные территории, считает экс-глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор. Об этом эксперт заявил в беседе с изданием Parlamentní listy.

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Шандор подчеркнул, что тактика Вооруженных сил РФ смертельна для ВСУ.

«Ежедневными артиллерийскими обстрелами, короткими вылазками они держат украинские войска в напряжении, заставляют беспрестанно вести боевые действия, нести максимальные потери», — указал генерал.

Бывший глава военной разведки поделился мнением, что поставляемая Киеву западная техника приходит с опозданием и не покрывает нужд украинской армии. По словам Шандора, стратегически Украина уже проиграла, а властям страны в кулуарах ставят «военные ультиматумы».

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер предположил, что украинская армия может поднять бунт против президента страны Владимира Зеленского из-за тяжелого положения на фронте.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:СпецоперацияЧехияРоссияУкраина
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