Шандор подчеркнул, что тактика Вооруженных сил РФ смертельна для ВСУ.

«Ежедневными артиллерийскими обстрелами, короткими вылазками они держат украинские войска в напряжении, заставляют беспрестанно вести боевые действия, нести максимальные потери», — указал генерал.

Бывший глава военной разведки поделился мнением, что поставляемая Киеву западная техника приходит с опозданием и не покрывает нужд украинской армии. По словам Шандора, стратегически Украина уже проиграла, а властям страны в кулуарах ставят «военные ультиматумы».

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер предположил, что украинская армия может поднять бунт против президента страны Владимира Зеленского из-за тяжелого положения на фронте.

