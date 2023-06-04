«Бесчеловечный» воинский учет. Минобороны предлагает новые технологии учета
Россиянам, возможно, больше не придется приходить в военкоматы, чтобы стать на воинский учет. Для этого используют электронные ресурсы и бумажные носители - при необходимости.
Минобороны России подготовило проект, согласно которому постановка на воинский учет и снятие с него возможны без личной явки в военкомат. Документ размещен на портале нормативных правовых актов. Постановка и снятие с воинского учета граждан может осуществляться на основании сведений, содержащихся в государственном информационном ресурсе, говорится в документе.
Главной проблемой увеличения численности российской армии является отсутствие подготовленных офицеров, объяснил в интервью НСН эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков.
«Насчет заявленных новых частей и соединений, - все это прекрасно, но где брать офицерский корпус? В результате реформ Сердюкова (бывшего министра обороны России – прим. НСН) было сокращено много военных училищ, было более 200, а стало 65. Солдат-то можно набрать, но где взять офицеров? Если только призвать тех, кто в запасе находится. Оружие сделают, оборонка работает, а вот с людьми есть небольшая проблема», - сказал Калмыков.
Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин предложил объявить в России всеобщую мобилизацию и начать привлекать россиян «хотя бы для обучения». Об этом бизнесмен заявил в беседе с Ura.ru.
«Чтобы когда гром грянет, можно было воевать, а не креститься», — пояснил Пригожин.
По словам основателя «Вагнера», для подготовки мобилизованных не нужна особая инфраструктура, отмечает телеканал «360». На территориях, «куда украинские ракеты не прилетают», военным будет достаточно палаточных городков, блиндажей, землянок. Также проходящим обучение понадобятся «место, где постирать одежду и нормальные инструкторы».
Находящийся на передовой депутат Госдумы Виктор Водолацкий в интервью НСН рассказал о ситуации с добровольцами.
«Вопросы по мобилизации решает президент России, исходя из докладов Минобороны, Совета безопасности и других служб...Я отвечаю только за свои казачьи подразделения и могу сказать, что добровольцы у нас идут постоянно, каждый день формируются новые подразделения и мы их отправляем на полигоны. У нас есть свое казачье братство, мы своих не бросаем и обучаем их, особенно молодежь, чтобы они остались живыми. Наши добровольцы, проходя месяц подготовки, идут в боевые подразделения во втором-третьем эшелоне, к товарищам, которые их на месте еще доучивают. Что касается мобилизованных Министерством обороны, им необходимо минимум полтора-два месяца интенсивной подготовки на полигонах с тем вооружением и техникой, на которой они будут работать», - подчеркнул казачий генерал.
В России сегодня нет необходимости во всеобщей мобилизации, поэтому в Госдуме этот вопрос не обсуждается. Последующие решения правительство будет воспринимать, руководствуясь развитием событий. Об этом заявил порталу Lenta.ru депутат Госдумы Алексей Чепа. По словам политика, в стране нужна мобилизация экономики и простых граждан, но не армии, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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