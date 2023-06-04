«Бесчеловечный» воинский учет. Минобороны предлагает новые технологии учета

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин предложил объявить в России всеобщую мобилизацию и начать привлекать россиян «хотя бы для обучения». Об этом бизнесмен заявил в беседе с Ura.ru.

«Чтобы когда гром грянет, можно было воевать, а не креститься», — пояснил Пригожин.

По словам основателя «Вагнера», для подготовки мобилизованных не нужна особая инфраструктура, отмечает телеканал «360». На территориях, «куда украинские ракеты не прилетают», военным будет достаточно палаточных городков, блиндажей, землянок. Также проходящим обучение понадобятся «место, где постирать одежду и нормальные инструкторы».