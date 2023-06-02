«Где взять офицеров?»: Попадут ли «запасники» под увеличение российской армии
Солдатов наберут, оружие сделают, однако на возрождение училищ по подготовке офицеров понадобится год, сказал в эфире НСН Павел Калмыков.
Главной проблемой увеличения численности российской армии является отсутствие подготовленных офицеров, объяснил в интервью НСН эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков.
Замначальника Генерального штаба генерал-полковник Евгений Бурдинский ранее сообщил, что в 2023 году в Вооруженных силах России сформируют две армии, армейский корпус, пять дивизий, 26 бригад, Московский и Ленинградский военные округа и Азовский военно-морской район.
«Насчет заявленных новых частей и соединений, - все это прекрасно, но где брать офицерский корпус? В результате реформ Сердюкова (бывшего министра обороны России – прим. НСН) было сокращено много военных училищ, было более 200, а стало 65. Солдат-то можно набрать, но где взять офицеров? Если только призвать тех, кто в запасе находится. Оружие сделают, оборонка работает, а вот с людьми есть небольшая проблема», - сказал Калмыков.
По его словам, за полгода-год можно возродить военные училища, которые будут готовить «современных» офицеров.
«Нужно вновь создавать разрушенные военные училища. Слава Богу, материальная база там не вся разворована, кое-что осталось. Надо срочно это все восстанавливать и готовить офицеров по ускоренной программе, как в период боевых действий. Это вопрос политической воли, но можно это все сделать за полгода-год. Основные здания, сооружения и полигоны остались, просто нужно наполнить это новых содержанием, разработать новые учебные программы, которые позволят готовить офицеров для современных военных действий», - заключил собеседник НСН.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ранее предложил объявить в России всеобщую мобилизацию. Однако в Госдуме заявили, что такой необходимости нет и этот вопрос не обсуждается, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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