Госдума намерена снять «бронь» на мобилизацию с кандидатов и докторов наук

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов внес на рассмотрение парламента несколько новых идей по мобилизации россиян во время военного положения.

В среду, 31 мая, в Госдуму внесли несколько «армейских» законопроектов. Глава думского комитета по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов снова на первых страницах газет.

В Госдуме предложили мобилизовать кандидатов и докторов наук. С такой инициативой выступили Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов. По словам депутатов, «наличие у гражданина ученой степени не тождественно его непосредственному участию» в исследованиях, а нужные специалисты могут получить бронь на местах.

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Также законотворцы внесли в Госдуму проект, согласно которому ограниченно годным к военной службе людям могут разрешить служить по контракту в период мобилизации, военного положения и в военное время.

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На рассмотрении в Госдуме с сегодняшнего дня также лежит законопроект, который позволит гражданам с судимостью служить по контракту в период мобилизации или военного положения.

Из пояснительной записки к документу следует, что «в период мобилизации, военного положения и в военное время контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ может быть заключен с гражданами, отбывшими наказание, судимость которых погашена, а также с гражданами, имеющими судимость (за исключением тех, кто совершил тяжкие и особо тяжкие преступления), и с совершившими преступления небольшой или средней тяжести, если предварительное расследование приостановлено».

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Нюансы заключения таких контрактов определит Минобороны России.

По словам главы оборонного комитета, обсуждение законопроекта о поэтапном увеличении возраста призыва на срочную службу до 21 года планируется лишь в июне, после 11 числа.

Возможно, к тому времени у депутата созреет еще пара-тройка идей, кого бы предложить на «мобилизацию».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Невар
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