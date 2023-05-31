Госдума намерена снять «бронь» на мобилизацию с кандидатов и докторов наук

Также законотворцы внесли в Госдуму проект, согласно которому ограниченно годным к военной службе людям могут разрешить служить по контракту в период мобилизации, военного положения и в военное время.

НЕ СИДИ, А СЛУЖИ

На рассмотрении в Госдуме с сегодняшнего дня также лежит законопроект, который позволит гражданам с судимостью служить по контракту в период мобилизации или военного положения.

Из пояснительной записки к документу следует, что «в период мобилизации, военного положения и в военное время контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ может быть заключен с гражданами, отбывшими наказание, судимость которых погашена, а также с гражданами, имеющими судимость (за исключением тех, кто совершил тяжкие и особо тяжкие преступления), и с совершившими преступления небольшой или средней тяжести, если предварительное расследование приостановлено».