«Добровольцы идут постоянно!»: В Госдуме оценили просьбы Пригожина о снарядах и мобилизации

Виктор Водолацкий сказал в эфире НСН, что казачьим отрядам в зоне СВО боекомплекты «нужны как воздух», а Александр Бородай подтвердил, что «добровольцы идут».

Находящийся на передовой депутат Госдумы Виктор Водолацкий в интервью НСН рассказал о ситуации с добровольцами и поддержал высказывания основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о боеприпасах.

Пригожин ранее заявил, что при «пессимистичном сценарии» спецоперации и возможной атаке ВСУ на Крым нужно будет «объявлять новые мобилизации», ввести военное положение и перевести на производство боеприпасов «всех, кого возможно».

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«Вопросы по мобилизации решает президент России, исходя из докладов Минобороны, Совета безопасности и других служб. Что касается боеприпасов, они необходимы и важны. Я постоянно бываю здесь в казачьих подразделениях, которые находятся бок о бок с ЧВК "Вагнер", - мы не отступаем, мы защищаем и идем вперед, но боекомплекты нам необходимы как воздух. Здесь я с ним согласен», - сказал Водолацкий, ранее являвшийся атаманом Всевеликого войска Донского.

По его словам, приток добровольцев идет постоянно, при этом казаки обучают их, как воевать и не погибнуть.

«Я отвечаю только за свои казачьи подразделения и могу сказать, что добровольцы у нас идут постоянно, каждый день формируются новые подразделения и мы их отправляем на полигоны. У нас есть свое казачье братство, мы своих не бросаем и обучаем их, особенно молодежь, чтобы они остались живыми. Наши добровольцы, проходя месяц подготовки, идут в боевые подразделения во втором-третьем эшелоне, к товарищам, которые их на месте еще доучивают. Что касается мобилизованных Министерством обороны, им необходимо минимум полтора-два месяца интенсивной подготовки на полигонах с тем вооружением и техникой, на которой они будут работать», - подчеркнул казачий генерал.

Водолацкий также напомнил о «запредельном мужестве и героизме» отряда казаков из Сибири, благодаря которым «были спасены сотни тех же вагнеровцев».

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Со своей стороны, другой депутат Госдумы, экс-премьер ДНР Александр Бородай подтвердил НСН, что приток добровольцев в зону СВО продолжается.

«С добровольцами все в порядке, добровольцы идут», - сказал Бородай.

10 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы россиян, пребывающих в запасе. Отмечается, что это плановое мероприятие, которое проводится каждый год. Эксперт бюро военно-политического анализа, подполковник запаса Павел Калмыков объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», кого коснутся военные сборы в 2023 году.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Захаров
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