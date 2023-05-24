«Добровольцы идут постоянно!»: В Госдуме оценили просьбы Пригожина о снарядах и мобилизации

Находящийся на передовой депутат Госдумы Виктор Водолацкий в интервью НСН рассказал о ситуации с добровольцами и поддержал высказывания основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о боеприпасах.

Пригожин ранее заявил, что при «пессимистичном сценарии» спецоперации и возможной атаке ВСУ на Крым нужно будет «объявлять новые мобилизации», ввести военное положение и перевести на производство боеприпасов «всех, кого возможно».