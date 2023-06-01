В Госдуме заявили, что всеобщая мобилизация в России не планируется

По словам политика, в стране нужна мобилизация экономики и простых граждан, но не армии. Всеобщая мобилизация — чрезвычайно серьезное решение, чреватое негативными последствиями для экономической, социальной и политической жизни России, подчеркнул Чепа.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предложил объявить в России всеобщую мобилизацию и начать привлекать россиян «хотя бы для обучения». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

