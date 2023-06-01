В Госдуме заявили, что всеобщая мобилизация в России не планируется
В России сегодня нет необходимости во всеобщей мобилизации, поэтому в Госдуме этот вопрос не обсуждается. Последующие решения правительство будет воспринимать, руководствуясь развитием событий. Об этом заявил порталу Lenta.ru депутат Госдумы Алексей Чепа.
Пригожин предложил каждого второго мужчину старше 30 лет в Белгородской области отправить в тероборону
По словам политика, в стране нужна мобилизация экономики и простых граждан, но не армии. Всеобщая мобилизация — чрезвычайно серьезное решение, чреватое негативными последствиями для экономической, социальной и политической жизни России, подчеркнул Чепа.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предложил объявить в России всеобщую мобилизацию и начать привлекать россиян «хотя бы для обучения». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru