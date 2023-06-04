СМИ: на Украине мобилизуют из очередей за гумпомощью
Из подконтрольной Украине части Херсонской области начали забирать на службу мужчин во время получения гуманитарной помощи, сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника российских силовых структур.
По его словам, с июня во все призывные пункты поступило распоряжение «по всему правобережью Днепра всех мужчин, вышедших к пунктам раздачи гумпомощи, забирать из очередей и отправлять на фронт».
Ранее основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин предложил объявить в России всеобщую мобилизацию и начать привлекать россиян «хотя бы для обучения», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru