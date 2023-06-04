СМИ: на Украине мобилизуют из очередей за гумпомощью

По его словам, с июня во все призывные пункты поступило распоряжение «по всему правобережью Днепра всех мужчин, вышедших к пунктам раздачи гумпомощи, забирать из очередей и отправлять на фронт».

Ранее основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин предложил объявить в России всеобщую мобилизацию и начать привлекать россиян «хотя бы для обучения», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

