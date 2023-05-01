Артемовск. Последний рубеж
Сражение в Артемовске может «закопать» контрнаступление ВСУ и привести к поражению Киеву.
Ситуация в городе Артемовске (украинское название - Бахмут) «довольно сложная». Об этом заявил командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский, сообщает местный ресурс Military Media Center.
«На бахмутском направлении продолжаются интенсивные боевые действия», — отметил Сырский.
По словам командующего, российские силы провели многочисленные атаки, пытаясь прорвать оборону ВСУ на нескольких направлениях.
Украинские Вооруженные силы резко поменяли тактику в Артемовске после применения ВКС России планирующих бомб типа ФАБ-500, сообщает РИА Новости со ссылкой на военного эксперта Алексея Леонкова.
По его словам, если раньше военные оборудовали снайперские позиции на верхних этажах жилых домов, а в подвальных помещениях — штабы и склады, то после удара российской авиабомбой украинскому генштабу пришлось изменить тактику.
В настоящее время военные делают упор на маленькие квадрокоптеры, а на крышах домов размещают не людей, а камеры видеонаблюдения, передающие информацию по передвижению российских подразделений в городе.
Подразделения частной военной компании «Вагнер» за сутки продвинулись в Артемовске (Бахмуте) потери убитыми за сутки составили 99 человек, сообщил глава ЧВК Евгений Пригожин.
Под контролем противника в Бахмуте остаётся площадь 2,9 квадратных километров (2 млн 900 тысяч кв. м — прим. НСН). Погибших — 99 человек среди бойцов ЧВК "Вагнер"», - приводит аудиосообщение пресс-служба Пригожина.
Штурмовые отряды при поддержке ВДВ за последние сутки освободили еще четыре квартала в Артемовске (Бахмут). Об этом говорится в сводке Министерства обороны РФ.
В ведомстве отметили, что российские силы продолжают вытеснять противника из западной части города.
Поддержку штурмовым отрядам оказывают подразделения Воздушно-десантных войск.
Для Владимира Зеленского удержание Артемовска (Бахмута) будет политической победой, бои в городе позволяют ВСУ «сковать российские силы» и готовить контрнаступление на другом направлении, заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Украинская армия цепляется за Бахмут, потому что им необходимо сковать ударную активность российских войск вплоть до своего контрнаступления, которое практически точно будет не под Бахмутом. Зачем контратаковать там, где противник сильнее всего на данный момент? Украинская армия сосредотачивает силы на Запорожском направлении, на южном участке донецкого фронта, готовит запасы боеприпасов, наступать они будут там. До этого им желательно сковать российские войска в районе Бахмута, что они успешно и делали всю зиму. Если им удастся удержать западную часть города, это будет еще и политическая победа», - объяснил он.
После завершения битвы за Артемовск (Бахмут) конфликт на Украине может перейти на новый этап. Такое мнение в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty высказал бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. По его мнению, сражение за Артемовск стало фатальным для ВСУ. Киев потерял много опытных военных. После падения Артемовска конфликт на Украине перейдет в новую фазу, которая завершится поражением Киева, считает военный.
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