Артемовск. Последний рубеж

В настоящее время военные делают упор на маленькие квадрокоптеры, а на крышах домов размещают не людей, а камеры видеонаблюдения, передающие информацию по передвижению российских подразделений в городе.



Подразделения частной военной компании «Вагнер» за сутки продвинулись в Артемовске (Бахмуте) потери убитыми за сутки составили 99 человек, сообщил глава ЧВК Евгений Пригожин.

Под контролем противника в Бахмуте остаётся площадь 2,9 квадратных километров (2 млн 900 тысяч кв. м — прим. НСН). Погибших — 99 человек среди бойцов ЧВК "Вагнер"», - приводит аудиосообщение пресс-служба Пригожина.

Штурмовые отряды при поддержке ВДВ за последние сутки освободили еще четыре квартала в Артемовске (Бахмут). Об этом говорится в сводке Министерства обороны РФ.