Пригожин рассказал о продвижении ЧВК «Вагнер» и раскрыл потери

Подразделения частной военной компании «Вагнер» за сутки продвинулись в Артемовске (Бахмуте) еще на 230 метров, потери убитыми составили 99 человек, сообщил глава ЧВК Евгений Пригожин.

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«Сегодня подразделения ЧВК "Вагнер" продвинулись вперёд до 230 метров на различных направлениях и заняли 58 тысяч квадратных метров. Под контролем противника в Бахмуте остаётся площадь 2,9 квадратных километров (2 млн 900 тысяч кв. м — прим. НСН). Погибших — 99 человек среди бойцов ЧВК "Вагнер"», - приводит аудиосообщение пресс-служба Пригожина.

Он снова пожаловался на «искусственный дефицит снарядов». Без него потери «вагнеровцев» были бы в разы меньше, уверяет Пригожин.

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Накануне Пригожин говорил, что за ВСУ остаются 2,98 квадратных километров.

Экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) написал в соцсетях, что, по его данным, «"Вагнер обезкровлен"», а ВСУ продолжают упорно обороняться на западных окраинах Артемовска. «"Бахмутская мясорубка" продолжается для обеих сторон», - констатировал он.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:Игорь СтрелковВСУЧВК "Вагнер"СпецоперацияЕвгений Пригожин

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