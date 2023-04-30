Пригожин рассказал о продвижении ЧВК «Вагнер» и раскрыл потери
Подразделения частной военной компании «Вагнер» за сутки продвинулись в Артемовске (Бахмуте) еще на 230 метров, потери убитыми составили 99 человек, сообщил глава ЧВК Евгений Пригожин.
«Сегодня подразделения ЧВК "Вагнер" продвинулись вперёд до 230 метров на различных направлениях и заняли 58 тысяч квадратных метров. Под контролем противника в Бахмуте остаётся площадь 2,9 квадратных километров (2 млн 900 тысяч кв. м — прим. НСН). Погибших — 99 человек среди бойцов ЧВК "Вагнер"», - приводит аудиосообщение пресс-служба Пригожина.
Он снова пожаловался на «искусственный дефицит снарядов». Без него потери «вагнеровцев» были бы в разы меньше, уверяет Пригожин.
Накануне Пригожин говорил, что за ВСУ остаются 2,98 квадратных километров.
Экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) написал в соцсетях, что, по его данным, «"Вагнер обезкровлен"», а ВСУ продолжают упорно обороняться на западных окраинах Артемовска. «"Бахмутская мясорубка" продолжается для обеих сторон», - констатировал он.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru